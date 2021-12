Wechselkurs-Angleichungen Chinas Zentralbank schreitet wieder ein

Es wurde spekuliert, die Zentralbank interveniere wieder, um diean den chinesischen Finanzmärkten einzudämmen.Die Intervention war Händlern zufolge die jüngste in einer Reihe außerordentlicher Maßnahmen der chinesischen Behörden, den Kapitalabfluss zu bremsen und den Yuan nach der Abwertung im August zu stützen. Durch Angleichung der Wechselkurse im In- und Ausland versuche China, die Spekulation auf weitere Rückgänge zu dämpfen, sagten die Händler.Der Yuan-Kurs stieg um 9 Uhr New Yorker Zeit auf 6,3918 je Dollar. Von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen, dass es derwar, seit der Offshorehandel vor fünf Jahren aufgenommen wurde. „Es gibt Gerüchte über Interventionen, die den Offshore- Yuan hochtreiben“, sagte Khoon Goh, Stratege bei Australia & New Zealand Banking in Singapur. „Es sieht so aus, als ob sie versuchen, die Abwertungserwartungen zu dämpfen und den Onshore-Offshore-Spread zu verringern.“ Es sei ungewöhnlich für die chinesische Zentralbank,, merkte er an.