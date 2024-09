Das ist ein echter Paukenschlag: Joachim Müller, zuletzt Chef des Allianz-Industrieversicherers AGCS (Allianz Global Corporate & Specialty) wechselt zum angeschlagenen Insuretch Wefox. Er übernimmt den Posten als Vorstandsvorsitzender vom umstrittenen Mark Hartigan, der damit künftig nur noch als Präsident des Verwaltungsrates fungiert. Für den deutschen Markt dürfte die Entscheidung indes keine Rolle spielen, da sich Wefox entschieden hat, sich aus dem Geschäft hierzulande zurückziehen. Die Holding von Wefox sitzt in der Schweiz, der Versicherungsträger in Liechtenstein.

Gegen Bäte konnte sich Müller bei der Allianz nicht durchsetzen

Lange hatte man darauf gewartet, wann der 53-jährige Müller wieder das Rampenlicht betrifft. Sein Abgang bei der Allianz Ende vergangenen Jahres kam überraschend. Dort war er einst Chef des Sach- und Unfallversicherers und der Vertriebsgesellschaft der Allianz Deutschland. Zuletzt hatte er das Industriegeschäft des Branchenriesen erfolgreich unter der Marke Allianz Commercial neu positioniert, indem er die gewerblichen Versicherungsaktivitäten unter einem globalen Modell vereinte.

Zeitweise wurde Müller gar als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Konzernchef Oliver Bäte gehandelt. Doch der verlängerte 2023 seinen Vertrag um fünf Jahre. Zudem sei ein Aufrücken in den Holding-Vorstand der Münchener damals an Bäte selbst gescheitert, wie es in einem aktuellen Bericht des „Manager Magazin“ heißt. Und weiter: „Das früher so geschätzte Verkaufstalent Müllers wurde auf einmal kritisch beäugt, die Nähe, die er zu seinen Vertriebsleuten aufgebaut hatte, bemäkelt, seine Überambition bekrittelt, gar über die fremden Federn gezischelt, mit denen er sich so gern schmücken würde.“ Die Allianz hält sich bis heute zu alldem bedeckt.

Personalcoup nach monatelanger Posse

Wie der Kontakt zustande kam und wer den Müller-Coup einfädelte, ist bisher nicht bekannt. Für Wefox ist es aber zweifellos nach langer Zeit mal wieder eine positive Nachricht. Das einst mit 4,5 Milliarden Euro bewertete Start-up ist tief gefallen. Nach dem Abgang des Gründers und ehemaligen Wefox-Chefs Julian Teicke deckte eine Recherche das ganze Ausmaß der Probleme des Unternehmens im April 2024 auf. Er selbst zog aber als Anteilseigner im Hintergrund weiter die Fäden.

Teicke wurde vorgeworfen, jahrelang Investoren und die Öffentlichkeit getäuscht zu haben. Er wurde in einer Veröffentlichung des „Manager Magazin“ als „Guru“, „selbstverliebter Gründer“ und „Trickser“ dargestellt. Kritik gab es auch an angeblichen Praktiken von Tochterfirmen, Firmenbeteiligungen und der Beschäftigung mehrerer Personen aus dem privaten Umfeld von Teicke und seiner Führungscrew. Befürchtungen, das Unternehmen stehe vor der Pleite und müsse zerschlagen werden, wurden erstmals publik.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Viele Querelen unter Interimschef Hartigan

Mit Hartigan kam im März 2024 dann ein Sanierer. Doch der Brite geriet selbst schnell in die Schlagzeilen. Vorgeworfen wurde ihm unter anderem, einen Verkauf des Insurtechs an den britischen Makler Ardonagh aus finanziellem Eigeninteresse zu forcieren. Unterstützt wurde er dabei von dem aus Abu Dhabi stammenden Staatsinvestor und wichtigsten Wefox-Gesellschafter Mubada. Doch durchsetzen konnte er sich nicht.

Stattdessen gab es einen denkwürdigen Streit auf offener Bühne mit Teicke und den Altinvestoren, die eine neue Finanzierungsrunde planten, zu der es im Juli auch kam. Eine Abwahl von Hartigan aus dem Verwaltungsrat, den Teicke angeblich versuchte zu forcieren, erfolgte aber nicht. Dennoch hieß es damals bereits, Hartigan solle zum Jahresende als Vorstandschef ersetzt werden. Das passierte bekanntlich bereits früher. In seiner aktuellen Presseveröffentlichung erwähnt Wefox diese Ereignisse mit keinem Wort, attestiert Hartigan vielmehr, den „Geschäftsbetrieb erfolgreich gestrafft und wichtige strategische Entscheidungen getroffen“ zu haben.

Maschmeyer hatte weder Zeit noch Lust auf Wefox

In den vergangenen Wochen war es um Wefox nicht ruhiger geworden. Zuletzt machte ein möglicher Einstieg von Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer als neuer Verwaltungsratsvorsitzender Schlagzeilen. Doch dieser lehnte ab, verwies unter anderem in einem Interview mit DAS INVESTMENT auf die schwierige Gesamtsituation, die einen „Fulltime Chairman“ erforderte, und die internen Streitigkeiten. Immerhin äußerte er die Hoffnung, dass der Rückzug von Wefox aus Deutschland nicht dauerhaft sein werde.

Verfolgt Müller die ausgerufenen Wefox-Pläne weiter?

Was Müller konkret mit Wefox plant, ist derweil unklar. Die zuletzt kolportierten Pläne sehen vor, dass sich das Insurtech auf Märkte konzentriert, in denen es über profitable Betriebe von kritischer Größe verfügt oder auf dem richtigen Weg ist, dies innerhalb der nächsten zwölf Monate zu erreichen. Geplant sei auch, das Geschäft in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz weiter auszubauen. Auch Italien bleibe eine Kernposition im Geschäftsportfolio von Wefox und werde eine Transformation durchlaufen, um seine Rentabilität zu verbessern.

Müller selbst äußerte sich lediglich allgemein: „Gemeinsam mit dem Team werden wir uns nun darauf konzentrieren, die richtigen Grundlagen für die Skalierung unseres Geschäfts in Europa zu schaffen. Unsere zukünftige Strategie basiert auf einem starken Leistungsangebot für unsere Kunden und vertrauensvollen Beziehungen zu unseren Vertriebs- und Versicherungspartnern.“