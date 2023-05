Insurtech Wefox finanziert mit frischen Investoren-Milliarden neuen Vertriebskanal

Die aktuelle Finanzierungsrunde mit einem Volumen von insgesamt 110 Millionen US-Dollar an Eigen- und Fremdkapital „signalisiert den klaren Weg des Unternehmens in Richtung Profitabilität“, heißt es von Wefox. Das 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic noch unter der Marke Financefox gegründete Unternehmen versteht sich heute als „Insurtech-Plattform, die Versicherungsunternehmen, Vertriebspartner und Kunden verbindet“. Muttergesellschaft der Berliner ist der regulierte Sachversicherer Wefox Insurance, vormals One Versicherung.

Durch den Abschluss der aktuellen Finanzierungsrunde könne man sich „weiterhin auf den Aufbau eines internationalen Geschäfts mit einem starken Weg zur Profitabilität konzentrieren“, erklärt Teicke. „Wir haben bereits wichtige Maßnahmen ergriffen, um unser Geschäft für die Zukunft zu stärken. Und die finanziellen Rekordergebnisse im ersten Quartals zeigen, dass wir gut aufgestellt sind, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern und unser internationales Wachstum nachhaltig fortzusetzen“, so der Co-Gründer von Europas größtem Insurtech weiter.

Julian Teicke © Wefox

Um das Deutschland-Geschäft nun „weiter auf Profitabilitätskurs“ zu halten, hat Wefox in diesem Jahr einen ehemaligen Vertriebsexperten der Swiss Life an Bord geholt: Günther Blaich steuert und verantwortet als Country Lead Germany die Geschäfte hierzulande. Sein Fokus als Deutschland-Chef liegt insbesondere auf der Pflege der Beziehungen zu Versicherungsvermittlern hierzulande. Denn Wefox ist eines der wenigen Insurtechs weltweit, das auf den persönlichen Vertrieb setzt. Sorgen um das Geschäftsmodell nährten vor rund drei Monaten Medienberichte über Massenentlassungen bei Wefox.

Doch der Bericht sei „unwahr“, kommentierte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Dennoch soll der neue Deutschland-Chef den automatisierten Service für Vermittler und Kunden ausbauen. Auch mit den neuen Mitteln der globalen Großbanken J.P. Morgan und Barclays soll das Vertriebsgeschäft gestärkt werden. Hierzu gehöre auch das erst kürzlich gestartete Affinity-Geschäft. Unter diesem Namen erweitert Wefox seinen Vertriebskanal um eingebettete Versicherungen.

Auch hierbei denkt die Züricher Wefox Holding international, deren Policen nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz sondern auch Polen, Italien und den Niederlanden erhältlich sind. Hierzulande wird Blaich das lokale Affinity-Geschäft leiten. Und im vergangenen November kam Thomas Rettenwander neu ins Wefox-Team, um das Affinity-Geschäft für Österreich zu leiten. Daniele Del Bo wurde hingegen zum Group Business Development Director für Affinity Automotive ernannt. Weitere Neueinstellungen sind nach Unternehmensangaben bereits geplant.