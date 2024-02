Artikel hören Digitale Versicherungen Insurtech Wefox baut Führungs-Team aus: Interne Revision wird Chefsache Die Audioversion dieses Artikels wurde künstlich erzeugt.

Der Leiter der internen Revision bei Wefox rückt in die Chefetage auf: Dominik Ulrich berichtet in einer neu geschaffenen Postion direkt an Co-Gründer Julian Teicke. Das Insurtech muss derzeit schwere Vorwürfe aufklären.