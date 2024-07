Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Zukünftig wolle sich das Start-up nur noch auf Märkte konzentrieren, in denen man über „profitable Geschäfte von kritischer Größe verfügt oder auf dem besten Weg ist, diese innerhalb der nächsten 12 Monate zu erreichen“, wie es in einer Presseveröffentlichung hieß. Die Geschäfte in den Niederlanden, Österreich und der Schweiz sollen weiter ausgebaut werden, während in Italien eine massive Umstrukturierung ansteht, um profitabler zu werden.

Wichtigste Nachricht nach der außerordentlichen Hauptversammlung der Wefox-Holding in Zürich von Freitag vergangener Woche: Das Deutschland-Geschäft wird aufgegeben. Damit wird der Versicherungsträger Wefox Insurance nicht mehr zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören. Ausgewählte Portfolios sollen verkauft werden, angefangen mit dem Geschäft in Polen.

Der beispiellose Machtkampf der vergangenen Wochen beim Insurtech Wefox scheint vorerst beendet. Nachdem sich das schweizerisch-deutsche Unternehmen trotz schwerer Krise monatelang öffentlich zurückgehalten hatte und einen Sturm medialer Negativberichterstattung über sich ergehen lassen musste, ging man nun in die kommunikative Offensive.

Gleichzeitige bestätigte das Unternehmen die medial bereits vielfach kolportierte neue Finanzspritze bisheriger Investoren. Dazu dürften Chrysalis und Target Global gehören. So stehe sofort Kapital in Höhe von 25 Millionen Euro zur Verfügung, um die laufenden Restrukturierungsbemühungen zu unterstützen. Weiteres Kapital soll durch den Verkauf nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte realisiert werden.

Auch die Technologiezentren in Spanien und Frankreich sollen geschlossen werden. Damit ist das Ende einer Technologieplattform, die in alle Ländermärkte übertragen werden kann, besiegelt. Man wolle sich künftig auf lokale Vertriebsplattformen fokussieren.

Das Unternehmen arbeite an einer neuen Strategie, um Wefox als „führenden, technologiegestützten Versicherungsvertrieb“ zu positionieren, hieß es. Die Investoren würden weitere Kapitalmaßnahmen prüfen, um diese neue Strategie umzusetzen. Ziel ist laut Wefox, alle Maßnahmen größtenteils bis zum Jahresende abzuschließen.

Mehrere Führungskräfte gehen

Einher geht die Verschlankung auch mit einer personellen Neuaufstellung. So soll die Gruppenfunktion des Unternehmens erheblich reduziert werden. Eine Reihe von Wefox-Führungskräften, darunter Finanzchef Jon Wismer, sollen das Unternehmen in den kommenden Monaten verlassen. Auch ist auf der Webseite ist Marketingchefin Laura Eschricht nicht mehr unter dem Führungsteam aufgeführt. Dort steht Plattformchef Sergi Baños zwar, er soll Insidern zufolge aber bereits seinen Hut genommen haben. Darüber berichtet das „Handelsblatt“.

Was die ebenfalls mit Spannung erwartete Neuwahl des Verwaltungsrats angeht, blieb eine Erosion aus. Sämtliche derzeitigen Mitglieder, die eine Wiederwahl anstrebten, wurden wiedergewählt, laut Wefox sogar mit großer Mehrheit. Die wichtigste Personalie war dabei zweifellos Mark Hartigan. Auch er zog wieder in das Gremium ein und soll den Vorstandsvorsitz „mindestens zum Jahresende fortsetzen“. Neu in den Verwaltungsrat ziehen zudem Nikolaus Frei und Richard Watts ein.

Kein Verkauf, aber auch kein Abwahl Hartigans

Damit geht einerseits der von Hartigan eingeschlagene Weg des radikalen Konzernumbaus weiter, andererseits wurde der vom arabischen Staatsfonds und Wefox-Großinvestor Mubadala unterstützte Verkauf an den britischer Makler Ardonagh verhindert. Wie die „Daily Mail“ berichtete, sollte Hartigan im Falle eines Verkaufs einen Bonus über 20 Millionen Pfund erhalten. Dagegen hatte sich vor allem Gründer und Ex-Chef Julian Teicke gestemmt und im Hintergrund laut zahlreicher Medienberichte nachdrücklich für eine Abwahl Hartigans eingesetzt.

Die jetzt gefundene Lösung soll offenbar alle Parteien als Gewinner dastehen lassen und muss zweifellos als Kompromiss gewertet werden. Wobei die Frage, was nach dem angekündigten Hartigan-Abschied in einem halben Jahr werden soll, offen bleibt. Teicke hatte eine Rückkehr an die Spitze zuletzt verneint.

Zunächst verkaufte Wefox das jetzige Ergebnis in bester PR-Manier als Erfolg, ohne nur ein Wort über die Schlammschlacht der vergangenen Monate zu erwähnen. Hatrtigan sagte: „Die Umstrukturierung von Wefox war tiefgreifend, aber notwendig. Mit der starken und engagierten Unterstützung der Investoren freuen wir uns auf die nächste Phase. Wir sind entschlossen, Mehrwert für Geschäftspartner, Kunden und Investoren zu schaffen, talentierte Menschen zu halten und anzuziehen und weiterhin Innovationen auf den lokalen Versicherungsmärkten voranzutreiben.“