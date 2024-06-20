Wefox-Machtkampf immer heftiger – was hat Julian Teicke vor?
Einst schien es undenkbar, Sätze über Wefox zu lesen, in denen der Name Julian Teicke nicht vorkommt. Der 37-jährige Gründer und das Insurtech waren quasi eins. Vor allem seine Visionen, Ambitionen und Versprechungen machten das Schweizer Unternehmen mit operativem Sitz in Berlin groß – bis hin zu einer Bewertung von 4,5 Milliarden Euro. Doch die Erzählung von der Tech-Revolution in der Versicherungsbranche erfüllte ihr Versprechungen nicht. Der vorläufige Verlust für das Geschäftsjahr 2023 beträgt rund 141 Millionen Euro.