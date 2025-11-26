Wefox ist laut CEO Joachim Müller mit dem Fokus auf drei Kernländer und einem Assekuradeurs-Geschäftsmodell auf dem richtigen Weg. Ein Comeback im deutschen Markt sei denkbar.

Wefox hat sich aus vielen Märkten zurückgezogen, darunter auch Deutschland, wo man einst als Wefox Insurance AG firmierte.

Das Insurtech Wefox könnte ein Comeback auf dem deutschen Markt feiern. Beim „Handelsblatt Insurance Summit“ in Düsseldorf schloss der Vorstandsvorsitzende des Schweizer Unternehmens, Joachim Müller, eine Rückkehr nicht aus, falls sich Chancen ergäben – jedoch „nicht um jeden Preis“. Dies berichtet aktuell das „Handelsblatt“.

Man habe sich von allem getrennt, was nicht zum Kerngeschäft passe, sagte Müller auf der Konferenz. Dazu zählte er auch den Rückzug aus dem deutschen Markt. „Wir haben dort nicht immer ein überlegenes Kundenerlebnis geliefert. Das Modell hat nicht funktioniert.“

Pleiten, Pech und Pannen seit Anfang 2024

Der Rückzug aus dem deutschen Versicherungsgeschäft im Juni 2024 war nur ein Wegpunkt in einer langen Liste von Rückschlägen. Wefox galt einst als Star unter den europäischen Insurtechs, sammelte über eine Milliarde Dollar an Kapital ein und erreichte zeitweilig eine Bewertung 4,5 Milliarden Euro. Doch statt versprochener digitaler Innovationen wuchs Wefox vor allem durch den Zukauf von Maklervertrieben.

Nach dem Rücktritt von Gründer Julian Teicke im März 2024, der zuvor in einem Bericht des „Manager Magazin“ unter anderem als Manipulator und Trickser bezeichnet worden war, übernahm zunächst der Brite Mark Hartigan das Ruder. Er verkaufte etliche Firmenbestandteile, musste sich jedoch gegen Vorwürfe wehren, er wolle sich über einen Verkauf persönlich bereichern. Diese Phase war begleitet von einem offenen Streit unter den Investoren. Zeitweilig kursierten gar Gerüchte über eine drohende Insolvenz.

Müller hat langfristige Pläne für Wefox

Im September 2024 stieg Ex-Allianz-Manager Müller als Sanierer ein. Beim „Handelsblatt Insurance Summit“ merkte dieser jetzt an, dass er sich für den Job habe „breitschlagen“ lassen. Doch ist seine Motivation offenbar dennoch langfristiger Natur. Bei der Branchenveranstaltung sagte er, dass Innovation essenziell für die Versicherungsbranche sei. „Niemand hat etwas davon, wenn gehypte Unternehmen komplett aus dem Markt verschwinden.“ Daher wolle er Wefox zu einem „zweiten Frühling“ verhelfen, so Müller.

Die vergangenen Monate stellte er als Erfolg für das Insurtech dar. Im Juli des Jahres gelang Wefox eine Finanzierungsrunde über 151 Millionen Euro. Mit diesen Mitteln will das Unternehmen seine Marktpositionen in den drei Kernländern Niederlanden, Österreich und Schweiz ausbauen und die eigenen Vertriebsplattformen international weiterentwickeln. Die drei bestehenden Ländermärkte seien die „Assets“, auf die man setze. Hier hat Wefox laut Müller eine gute Marktposition.

Assekuradeurs-Rolle und besseres Underwriting

Das operative Geschäft baut Müller zufolge auf der Kombination aus Assekuradeur-Funktion und intelligentem Vertrieb auf. Als Assekuradeur übernimmt Wefox dabei Versichereraufgaben, trägt das finanzielle Risiko aber nicht selbst, sondern arbeitet auf Rechnung anderer Versicherungsgesellschaften.

Dieses Geschäftsmodell sei zwar etabliert, so Müller, biete aber in vielen Märkten noch Entwicklungspotenzial. Das Ziel: „Wir wollen einen besseren Service, bessere Preise und somit einen Mehrwert für die Kunden bieten.“ Entscheidend für den künftigen Erfolg sei zudem eine professionelle Risikoprüfung. Beim Underwriting müsse sich Wefox gut aufstellen, um zukunftsfähig zu werden, betonte der Vorstandschef.

Gewinnzone soll bereits dieses Jahr erreicht werden

Das Start-up will bereits in diesem Jahr erstmals in die Gewinnzone kommen, berichtet das „Handelsblatt“. Ein Verkauf sei kein Thema. „Die Investoren stehen hinter unserem Plan. Ansonsten hätten sie schon viel früher den Stecker ziehen können“, sagte Müller in Düsseldorf.

„Ich gehe davon aus, dass wir ein zweistellig positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erzielen werden. Das ist ein entscheidender Schritt für Wefox“, so Müller auf der Fachkonferenz. Eine längerfristige Daseinsberechtigung gebe es nur für wachsende und profitable Unternehmen.

Intern scheint nach dem Rückzug des Gründerteams um Teicke, auch aus dem Verwaltungsrat, ohnehin Ruhe eingekehrt zu sein.