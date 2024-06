Das mag für manche überraschend kommen: In dem wochenlangen Machtkampf bei Wefox zieht der erst im Frühjahr installierte neue Vorstandsvorsitzende Mark Hartigan offenbar den Kürzeren. Darüber berichtete diese Woche die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ mit Verweis auf „informierte Kreise“. Hartigan solle zum Jahresende ersetzt werden. Seit seiner Machtübernahme in dem schweizerisch-deutschen Start-up war der Brite selbst wegen seiner umfassenden Pläne zur Zerschlagung des Insurtechs und eines etwaigen eigenen Profits in Millionenhöhe im Fall eines Verkaufs in die Schlagzeilen geraten.

Wohl kein Verkauf an Ardonagh

Verlierer in der Auseinandersetzung wäre damit auch der aus Abu Dhabi stammende Staatsinvestor und wichtigste Gesellschafter Mubadala, der Hartigans Pläne für einen Verkauf des Unternehmens an den Londoner Makler Ardonagh unterstützt hatte. Dank Liquiditätspräferenz hätte Mubadala wohl als Spät-Investor am stärksten von dem Verkaufserlös profitiert, da man zuerst ausbezahlt worden wäre. Viele Altinvestoren wären dagegen wohl leer ausgegangen und stellten sich deshalb gegen den Plan quer. Sie wären anschließend laut der „Bloomberg“ nur noch Inhaber der Technologieplattform sowie des Schweizer Geschäfts von Wefox. In der Folge tobte hinter den Kulissen seit Wochen ein Machtkampf bei Wefox.