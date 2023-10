Jonathan Wismer Wefox mit neuem Finanzchef

Jonathan Wismer ist neuer Finanzchef der Wefox-Gruppe. Er berichtet direkt an Julian Teicke, Mitgründer und Vorstandschef von Wefox.

Der bisherige Finanzchef und Wefox-Mitgründer Fabian Wesemann wird Investmentchef des Insurtechs. In dieser Position soll er unter anderem die Übernahmen und Fusionen (M&A) des Unternehmens verantworten. „Christopher Kampshoff, der seit 2019 den M&A-Bereich geleitet hat, wird innerhalb des Unternehmens eine neue operative Rolle übernehmen“, heißt es von Wefox.

Resolution Life und AIG



Vor seinem Wechsel zu Wefox war Wismer knapp zwei Jahre lang Finanzchef beim Versicherer Resolution Life in New York. Davor war er zwei Jahre als stellvertretender Finanzchef bei AIG aktiv. Weitere Stationen seiner Karriere waren die Position als Controller bei der Zurich Versicherungsgruppe sowie als Finanzchef bei der Tochtergesellschaft der Liberty Mutual Insurance, Liberty International.

Wefox wurde 2015 von Julian Teicke, Fabian Wesemann und Dario Fazlic noch unter der Marke Financefox gegründet. Das Unternehmen versteht sich heute als „Insurtech-Plattform, die Versicherungsunternehmen, Vertriebspartner und Kunden verbindet“.

Im Mai sammelte das Insurtech 110 Millionen US-Dollar ein. Die Hälfte der Summe stellten die Großbanken J.P. Morgan und Barclays als flexible Kreditlinie bereit. Weitere 55 Millionen US-Dollar brachten bestehende und neue Investoren als Eigenkapital ein.

32,1 Millionen Euro Verlust

Kurz davor wurde bekannt, wie tief das Unternehmen in den roten Zahlen steckte. Der Verlust sei von 22,4 Millionen auf 32,1 Millionen Euro gestiegen, zitierte Handelsblatt aus den Solvenz- und Geschäftsberichten 2022.

Um das Unternehmen aus den roten Zahlen zu führen, holte Wefox im Frühjahr einen ehemaligen Vertriebsexperten der Swiss Life an Bord: Günther Blaich steuert und verantwortet nun als Deutschland-Chef die Geschäfte hierzulande. Er wolle sich insbesondere auf die Pflege der Beziehungen zu Versicherungsvermittlern fokussieren, erklärte Blaich bei seinem Antritt. Wefox ist eines der wenigen Insurtechs weltweit, das auf den persönlichen Vertrieb setzt.

Als eine erste Maßnahme kündigte Blaich an, dass das Insurtech in Deutschland künftig auch als Managing General Agent (MGA), also als Assekuradeur operieren wird. Im Gegenzug werde Wefox die Versicherungsaktivitäten von Wefox Insurance in Deutschland reduzieren, um „nicht mehr als Mitwettbewerber zu potenziellen Drittversicherungspartnern aufzutreten“, sagte Blaich.

Anfang des Jahres gab es zudem Medienberichte über Massenentlassungen bei Wefox, die ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage von DAS INVESTMENT jedoch als „unwahr“ bezeichnete.