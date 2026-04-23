Laut eines Medienberichts steckt Wefox wegen eines Kreditvertrags mit US-Investor Searchlight Capital in der Schuldenfalle – trotz Sanierungskurs von Chef Joachim Müller.

Bei Wefox sah es zuletzt durch den harten Sanierungskurs von Vorstandschef Joachim Müller nach einem erfolgreichen Turnaround aus. Doch wegen eines Kreditvertrags befindet sich das Unternehmen laut eines aktuellen Berichts des „Manager Magazin“ in einer tiefen Krise. Das dank einer Milliardenbewertung einst wertvollste Insurtech Europas befindet sich demnach im Überlebenskampf.

Interne Dokumente sollen die Krise belegen

Ende November 2025 klang Müller wie ein Mann, dem die Wende gelungen ist. Der frühere Allianz-Topmanager, seit Herbst 2024 Chef des angeschlagenen Insurtechs Wefox, verkündete auf einer Branchenveranstaltung das Ende der schlechten Zeiten. Die harte Restrukturierung schien abgeschlossen, das Deutschlandgeschäft war abgewickelt, die Verlustbringer verkauft. Müller sprach von einem „zweiten Frühling“.

Joachim Müller | Bildquelle: wefox

Gut fünf Monate später ist laut des Medienberichts von dieser Aufbruchsstimmung nichts übrig. Im März 2026 soll Müller gezwungen gewesen sein, seine eigenen Investoren um eine Notfinanzierung zu bitten. Was ihn in diese Lage gebracht hat, zeigen interne Dokumente, auf die das Manager Magazin Zugriff erhalten haben will: ein Kreditvertrag mit dem US-Finanzinvestor Searchlight Capital, dessen Konditionen das Unternehmen in eine Falle zu treiben drohen, aus der es kaum einen günstigen Ausweg gibt.

Schulden, die von selbst wachsen

Der Kern des Problems ist ein 73-Millionen-Euro-Darlehen, das Wefox Anfang 2025 bei Searchlight aufgenommen haben soll. Der vereinbarte Jahreszins von 15 Prozent wäre für sich genommen schon ungewöhnlich hoch – er liegt im Bereich von Krediten, die typischerweise an Unternehmen vergeben werden, die kaum noch eine andere Wahl haben.

Noch folgenreicher soll jedoch die Struktur der Zinszahlung sein: Die Zinsen sollen dem Bericht zufolge nicht laufend beglichen, sondern auf die Schuldsumme aufaddiert werden. Das bedeutet, die Verbindlichkeit wächst automatisch, ohne dass Wefox Liquidität abfließt – aber eben auch, ohne dass sie sich je von selbst verringert.

Hinzu komme eine Mindestvergütungsklausel mit dem Faktor 1,65. Diese Regelung soll sicherstellen, dass Searchlight in jedem Fall mindestens das 1,65-Fache des Darlehens erhält – also rund 120 Millionen Euro, egal wann Wefox zurückzahlt. Selbst eine sofortige Rückzahlung würde den vollen Aufschlag auslösen. Wartet Wefox, verteuere sich die Rechnung weiter, weil die Basis für den Faktor durch die aufgelaufenen Zinsen steigt.

Fünf Millionen Euro als Kipppunkt

Außer der Zinsmechanik sind auch die vertraglich vereinbarten Schwellenwerte, sogenannte Covenants, brisant. Fällt der frei verfügbare Kassenbestand der Wefox-Holding unter fünf Millionen Euro, soll Searchlight laut des Berichts das Recht erhalten, den Kredit sofort fällig zu stellen – und dabei auf jene Gesellschaften zuzugreifen, die als Sicherheiten hinterlegt wurden: die Kernbeteiligungen in Österreich und den Niederlanden.

Diese beiden Ländergesellschaften sind das Einzige, was vom Unternehmen operativ übrig ist. Müller würde damit die Kontrolle über seine wichtigsten Geschäftseinheiten verlieren, schreibt das „Manager Magazin“. Und ohne die Notfinanzierung seiner Investoren hätte er nach eigenen Projektionen bereits Mitte 2026 die kritische Marke gerissen.

Der Preis der Rettung

Mithilfe der bestehenden Investoren habe Müller dieses Szenario vorerst abwenden können – aber zu einem Preis, der die Lage des Unternehmens strukturell weiter schwächt, schlussfolgert der Bericht. Die Bewertung, zu der die Investoren eingestiegen sind, soll bei 500 Millionen Euro liegen. Das klingt nach einer substanziellen Summe, ist aber ein Absturz um rund 90 Prozent gegenüber dem Höchstwert von 4,5 Milliarden Euro aus dem Sommer 2022.

Wer unter diesen Umständen noch einsteigt, lasse sich das absichern. Die Investoren haben laut Manager Magazin eine dreifache Liquidationspräferenz durchgesetzt: Bei einem Verkauf oder einer Abwicklung bekämen sie das Dreifache ihres eingesetzten Kapitals, bevor alle anderen Anteilseigner etwas bekommen. Dazu kämen Bezugsrechte auf weitere Aktien zu minimalen Preisen – ein Mechanismus, der alle übrigen Anteile weiter verwässere, einschließlich der Stammaktien der früheren Gründer.

Wefox räumt auf Anfrage des Manager Magazins ein, dass „auf Holdingstufe ein temporärer Finanzierungsbedarf“ entstanden sei, der durch bestehende Investoren gedeckt werde. Das operative Ergebnis für 2025 sei positiv gewesen, für 2026 erwarte man einen positiven Cashflow für die Gruppe. Zu den Konditionen der Finanzierungsvereinbarungen äußere man sich nicht.

Zukäufe als Ausweg – das bekannte Rezept

Müller hat intern ein Szenario skizziert, wie er aus dieser Lage herauskommt, heißt es in dem Artikel. Es setze auf weiteres Wachstum durch Übernahmen: 100 Millionen Euro zusätzliches Kapital sollen eingesammelt werden, um Zukäufe zu finanzieren, das Ebitda von derzeit geplanten 28 Millionen Euro auf bis zu 52 Millionen Euro bis 2028 zu steigern und die Bewertung zunächst auf über 750 Millionen Euro, langfristig auf mindestens 1,4 Milliarden Euro zu heben. Auf dieser Basis solle dann eine neue Finanzierungsrunde ermöglicht werden – mit dem Ziel, Searchlight herauszukaufen und den Kreditvertrag zu beenden.

Das „Manager Magazin“ hält dieser Strategie einen unbequemen Spiegel vor: Es sei exakt das Muster, mit dem schon Gründer und Ex-Vorstandschef Julian Teicke operiert habe – Probleme durch Zukäufe überdecken, Wachstum als Antwort auf strukturelle Schwächen. Zu strategischen Szenarien wollte sich Wefox laut des Berichts nicht äußern.

Und falls der Plan nicht aufgeht? Ab Februar 2029 soll Searchlight laut Gesellschaftervertrag das Recht erhalten, die österreichischen und niederländischen Kerngesellschaften gegen den Willen aller anderen Investoren zwangsweise zu veräußern, so der Bericht. Nicht nur die Kontrolle über Wefox stünde dann auf dem Spiel – sondern das Unternehmen selbst.

Vorgeschichte: Der lange Absturz

Wefox war einmal das Aushängeschild der europäischen Insurtech-Szene. Gegründet 2014 in der Schweiz, später in Berlin beheimatet, sammelte das Start-up unter Gründer Julian Teicke bis Ende 2023 rund 1,5 Milliarden Dollar ein und erreichte 2022 eine Bewertung von 4,5 Milliarden Euro.

Was folgte, war ein steiler Absturz: Unter anderem Vorwürfe der Bewertungsmanipulation, eines aufgeblähten Umsatzes durch Makler-Zukäufe und manipulierter Google-Rezensionen brachten Teicke zu Fall. In Medienberichten wurde er als „Guru“, „selbstverliebter Gründer“ oder „Trickser“ bezeichnet. Im März 2024 trat er als Vorstandsvorsitzender zurück.

Sein britischer Nachfolger Mark Hartigan kämpfte mit Insolvenzgerüchten und Investorenstreitigkeiten und sah sich seinerseits mit dem Verdacht konfrontiert, er wolle sich über Unternehmensverkäufe persönlich bereichern, bis im Herbst 2024 der frühere Allianz-Commercial-Chef Joachim Müller übernahm. Er trieb die Restrukturierung voran: Wefox verkaufte den Risikoträger Wefox Insurance AG in Liechtenstein und die italienischen Tochtergesellschaften. Der Assekuradeur Assona war bereits im Juli 2024 — noch vor dem vollständigen Deutschlandrückzug — an die Ecclesia-Gruppe abgegeben worden.

Im Juli 2025 verließen Teicke und die Mitgründer auf Druck der dominierenden Investoren Target Global und Chrysalis auch den Verwaltungsrat – angeblich jeweils gegen eine Abfindung in mittlerer einstelliger Millionenhöhe, wie ebenfalls das „Manager Magazin“ berichtete.

Bis heute geblieben ist vor allem ein Kreditvertrag, dessen Uhr tickt.