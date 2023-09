3 Aspekte Weg in die Selbständigkeit: Darauf müssen angehende Versicherungsmakler achten

Obwohl sich die Versicherungswirtschaft seit einigen Jahren grundlegend verändert hat, beispielsweise hat der Wettbewerbsdruck stark zugenommen, wagen nach wie vor neue Berater den Einstieg in die Branche. Auch ich habe 2021 mit Weltweit Versichert und dem Vertrieb von Auslandskrankenversicherungen den Sprung in die Selbständigkeit gewagt. In den vergangenen Jahren konnte ich dabei folgende drei zentralen Erkenntnisse sammeln.

Der richtige Versicherungspartner

Die Auswahl des richtigen Versicherungspartners, insbesondere im Bereich der internationalen Krankenversicherung, erfordert eine sorgfältige Abwägung. Während es zahlreiche Anbieter auf dem Markt gibt, zeichnen sich nur wenige durch echte Innovation und Fortschrittlichkeit aus – gerade in puncto Digitalisierung. Sie kann die Interaktion zwischen Versicherungsnehmer und -dienstleister vereinfachen und wesentlich dazu beitragen, das Erlebnis der Kunden zu verbessern. Schließlich spielt die Qualität der Kundenbetreuung eine zentrale Rolle.

Um beim Beispiel der Auslandskrankenversicherung zu bleiben: Die Einbindung von Technologie im Service kann Leben retten. Beispielsweise indem der Anbieter Expats und digitalen Nomaden im Krankheitsfall technologiegestützt hilft. Aber auch die persönliche Unterstützung durch ein Expertenteam, mit dem die versicherte Person in der Muttersprache kommunizieren kann, ermöglicht es, eine persönliche Beziehung zum Kunden aufzubauen.

Wer als Versicherungsmakler ein echter Partner für seine Kunden sein will, sollte nicht nur den Erwartungen gerecht werden, sondern diese übertreffen. Das bedeutet, jederzeit bereit zu sein, die Extrameile für sie zu gehen. Etwas, das ich auch bei meinen Versicherungspartnern zu schätzen weiß. Beispielsweise hat Passport Card, mit denen ich seit zwei Jahren zusammenarbeite, zu Beginn des Krieges in der Ukraine ein „Rescue-Expert-Team“ zusammengestellt, das bei Evakuierungen aus dem Kriegsgebiet unterstützte. Über 600 Menschen konnte so geholfen werden. Darunter befanden sich eigene Kunden, aber auch sehr viele Menschen, die einfach nur Hilfe brauchten. Das Team stand im Austausch mit Medizinern, Krankenhäusern, Botschaften und Familien, um medizinische Hilfe zu leisten und Familien wieder zusammenzuführen. Sie koordinierten benötigte Hilfsmittel und unterstützten beim Transport von geflüchteten Personen.

Bei der Auswahl des richtigen Versicherungsunternehmens sollten Makler zudem darauf achten, dass sie einen offenen Zugang zu verschiedenen Abteilungen haben – vom Broker-Support über Underwriting und Marketing bis hin zur Managementebene. Dieser stellt sicher, dass nicht nur die interne, sondern auch externe Kommunikation mit den Versicherungsnehmern reibungslos funktioniert. Schließlich sollen Kunden unkompliziert auf medizinische Dienstleistungen zugreifen können. Darüber hinaus schätze ich Partner, die für innovative Ideen offen sind und nicht in festgefahrenen Strukturen verharren.

Die Königsdisziplin: Akquise von Kunden

Im heutigen digitalen Zeitalter gibt es eine Vielzahl von Methoden, um Kunden zu akquirieren. Bei Weltweit versichert setzen wir unter anderem auf strategische Partnerschaften. Dazu arbeiten wir eng mit renommierten Gründungskanzleien zusammen, die Auswanderer und digitale Nomaden bei der Firmengründung im Ausland unterstützen.



Kooperationen mit Influencern, insbesondere auf Plattformen wie Instagram und YouTube, sind ebenfalls ein wertvolles Instrument. Einer unserer Kooperationspartner ist beispielsweise einer der führenden deutschsprachigen YouTuber in Dubai, der sich auf Themen rund ums Auswandern spezialisiert hat.

Aber auch traditionelle Methoden wie Mundpropaganda und Empfehlungen dürfen nicht unterschätzt werden. Obwohl diese oft schwer quantifizierbar sind, bieten sie einen echten Mehrwert. Immerhin basieren sie auf Vertrauen.

Ein wichtiger Punkt, den mir meine Mentoren mitgegeben haben, und an den ich mich bis heute halte: Datengetriebenes Arbeiten ist das A und O und was nicht messbar ist, sollte mit Vorsicht verfolgt werden.

Social Media als Marketingtool

Im modernen Marketing ist Social Media zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Der Schlüssel zum Erfolg auf diesen Plattformen liegt darin, genau zu wissen, wo sich die jeweilige Zielgruppe aufhält. Aktuell sind Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und zunehmend auch TikTok besonders relevant.

Unsere Zielgruppe, Menschen, die am internationalen Leben interessiert sind und über eine Auswanderung nachdenken, ist auf diesen Plattformen sehr aktiv. Daher ist es entscheidend, maßgeschneiderten Content zu erstellen, der informiert, engagiert und inspiriert. Es geht darum, authentische Geschichten zu erzählen und echten Mehrwert zu bieten, um nicht nur die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen, sondern auch langfristige Beziehungen aufzubauen.

Über den Autor:

Lukas Schönberg arbeitet seit 2021 als selbständiger Versicherungsvermittler für internationale Krankenversicherungen, die sich an digitale Nomaden, Auswanderer und Vielreisende richten.