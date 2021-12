Wegen Goldpreis-Manipulation Barclays soll Millionenstrafe zahlen

Die britische Finanzmarktaufsicht hat der Großbank Barclays eine Strafe von 26 Millionen Pfund (32 Millionen Euro) auferlegt.Ein Barclays-Händler hatte das Londoner Goldfixing zu Lasten eines Kunden manipuliert. Die Financial Conduct Authority (FCA) lastete der Bank an, zwischen 2004 und 2013 bei der “adäquaten Handhabung von Interessenskonflikten versagt” zu haben, wie am Freitag aus einer Mitteilung der Behörde hervorging. Die FCA verhängte zudem eine Strafe von 95.600 Pfund gegen den ehemaligen Händler Daniel Plunkett und schloss ihn aus der Branche aus.Plunkett habe “die Schwachstellen bei Barclays ausgenutzt” und versucht, das Goldfixing am 28. Juni 2012 zu beeinflussen, hieß es. Durch seine Handlungen konnte Barclays eine Zahlung von 3,9 Millionen Dollar (2,9 Millionen Euro) vermeiden, auch wenn die Bank den Kunden später vollständig entschädigt habe, hieß es von der FCA.“Barclays hat große Anstrengungen unternommen, um Systeme und Kontrollvorkehrungen zu stärken”, wird Barclays-Chef Antony Jenkins in einer Mitteilung der Bank zum Thema zitiert, “wir bedauern zutiefst den Umstand, der zu dieser Beilegung geführt hat.”