Wegen der Inflation Sparquote wieder auf Vor-Pandemie-Niveau

Die ansteigende Inflation spiegelt sich in der aktuellen Sparquote. Während Sparer im Laufe der Corona-Pandemie mehr zur Seite legen konnten, hat sich das vor allem im ersten Halbjahr 2022 geändert, zeigt eine Analyse des Statistischen Bundesamts. Womit die Sparquote wieder auf Vor-Pandemie-Niveau gesunken ist.

Eine Frau bei ihrem Wocheneinkauf: Besonders die Preise für Lebensmittel sind gestiegen, weshalb Sparer weniger zurücklegen konnten.

Die stark gestiegenen Preise, ausgelöst durch die Inflation, machen es vielen Haushalten schwer, Geld auf die Seite zu legen. Aus diesem Grund lag die Sparquote der privaten Haushalte für das ersten Halbjahr 2022 bei 11,1 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Für das erste Halbjahr 2022 bedeutet das: Je 100 Euro verfügbarem Einkommen sparten die privaten Haushalte saisonbereinigt im Durchschnitt 11,10 Euro. Was monatlich 240 Euro pro Kopf entspricht.

Sparquote im ersten Halbjahr 2021 auf Höchststand

Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2021 lag die Sparquote bedingt durch die Corona-Einschränkungen noch bei 18,2 Prozent, was sich im 2. Halbjahr 2021 jedoch wieder änderte. Durch gestiegene Konsumausgaben ging die Sparquote damals auf 12,1 Prozent zurück.

Sparquote privater Haushalte erstes Halbjahr 2022.

Über die Sparquote:

Die Sparquote ergibt sich aus dem Sparen aller privaten Haushalte, gemessen an ihrem verfügbaren Einkommen insgesamt, einschließlich betrieblicher Versorgungsansprüche. Bewertungsbedingte Änderungen wie Kursgewinne oder -verluste bei Aktien und Wertänderungen bei Immobilien zählen nicht zum Sparen, da sie nicht aus erwirtschaftetem Einkommen entstanden sind.

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