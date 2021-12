Wegen Veränderungen auf den Anleihenmärkten J.P. Morgan löst fünf Laufzeitfonds auf

Am 19. September löst J.P. Morgan seine 2010 aufgelegten Schwellenmarktfondsundauf. Auch die 2012 aufgelegten Hochzinsanleihen-Produkteundsollen aufgelöst werden. Die Laufzeit aller fünf Produkte betrug ursprünglich fünf Jahre und endete im Jahr 2015 beziehungsweise 2017.Als Grund für die vorzeitige Auflösung gibt J.P. Morgan die „signifikant veränderten Marktbedingungen“ auf den Anleihemärkten an. Die jüngste Anleihen-Rally habe die Preise massiv in die Höhe getrieben. Daher werden die Fondsmanager langfristig nicht in der Lage sein, die bei der Fondsauflegung festgelegten Anlageziele zu erfüllen.