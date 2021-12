Wegen Verlusten bei Finanzkollaps 2008 Pimco verklagt AIG

Pimco will AIG damit für zweistellige Milliarden-Dollar-Verluste mit Aktien und Anleihen wegen des Engagements des Versicherers in Swaps und hypothekenbesicherten Wertpapieren zur Rechenschaft ziehen. In einer Beschwerde, die am 27. März bei einem Gericht in Kalifornien eingereicht wurde, erklärt Pimco, AIG habe trotz ernster Lage fälschlich behauptet, das Engagement sei gering gewesen.

Vor Einreichen der Klage hatte Pimco es abgelehnt, sich zusammen mit anderen Investoren an einem Vergleich im Volumen von 970,5 Mio. Dollar zu beteiligen. AIG hatte im März die Genehmigung für den Vergleich mit Investoren wegen angeblicher Irreführung über Risiken im Zusammenhang mit Subprime-Hypotheken erhalten. Es war einer der größten Vergleiche im Zusammenhang mit der Finanzkrise von 2008.

“Wir werden den Anspruch energisch bestreiten”, wird Jon Diat, AIG-Sprecher in New York, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

63 Investmentfonds von Pimco fordern Schadensersatz von AIG auf Grundlage des US-Wertpapierrechts wegen Aktien und Anleihen, die sie zwischen dem 18. Oktober 2006 und dem 12. Mai 2008 gekauft haben. Sie behaupten, dass die Angebotsdokumente von AIG für die Wertpapiere entscheidende Informationen entweder falsch dargestellt oder ausgespart hätten.