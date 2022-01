Redaktion 28.01.2022 Lesedauer: 1 Minute

Milliarden Euros Nach Wirecard-Skandal: EY und Co. investieren in künstliche Intelligenz

Autonomes Fahren, Smart-Home, Sprachassistenten: Künstliche Intelligenz ist in vielen Branchen ein Thema. Nach dem Wirecard-Skandal setzen nun auch die Big Four, die vier großen Wirtschaftsprüfer PWC, KPMG, Deloitte und EY auf diese Technik. Dabei investieren sie Milliarden in die Entwicklung eigener digitaler Prüfungstools.