Wegen zu hoher Mittelzuflüsse Standard Life schließt Garantieprodukt auch für Zuzahlungen & Co.

Obwohl die Garantie-Tarife Freelax seit April für das Neugeschäft geschlossen sind, hat der Versicherer Standard Life zugesagt, dass Beitragserhöhungen, Zuzahlungen und Neuzugänge zu Gruppenverträgenmöglich sind.Das berichtet unter anderem der Maklerpool Maxpool. Danach lehnt Standard Life jegliche Erhöhungen für die Freelax-Tariffamilie nun ab.Bei Maxpool sind vor allem die. Standard Life mache bisherigen Freelax-Kunden in einer neuen Ankündigung das Angebot, Zuzahlungen als Einmalbeitrag in einen neuen Maxxellence-Invest-Vertrag zu policieren. Man verzichte hierbei auf Stückkosten gesonderter Einzelverträge und reduziere die sonst geltenden Mindestbeiträge.Standard-Life-Deutschland-Chef Martin Clements nimmt folgendermaßen zu den Vorwürfen Stellung: „Im April dieses Jahres haben wir mitgeteilt, dass wir im Neugeschäft keine mehr anbieten werden. Trotz dieser Entscheidung wollten wir bestehenden Kunden etwas mehr Zeit geben, sich auf die neue Situation einzustellen. Deshalb haben wir ihnen etwa ermöglicht, für einen Übergangszeitraum bis zum Ende des Jahres, neue Mitarbeiter in ihre bestehenden Gruppenverträge der bAV mit aufzunehmen, beziehungsweise Zuzahlungen und Beitragserhöhungen vorzunehmen. Diese Zusage beruhte auf der Annahme, dass dies. Als sich jedoch zeigte, dass das aufgrund der sehr hohen Mittelzuflüsse nicht mehr der Fall sein würde, haben wir entschieden, denDie Branche sei insgesamt im Umbruch, so Clements weiter. „Aufgrund unserer Erfahrung in anderen Märkten glauben wir, dass dies eine Chance ist, diebietet. Für Standard Life ist die Strategie klar. Unsere Kunden in Deutschland und Österreich sind uns sehr wichtig, und unser strategischer Fokus auf fondsgebundene Produkte wird uns helfen, sie langfristig zu unterstützen.“