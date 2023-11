Teilen

Mehr als 4.000 Euro Weihnachtsgeld: Versicherer unter den 3 großzügigsten Branchen

Gute Nachrichten für Tarifbeschäftigte in der Versicherungswirtschaft: Fast alle von ihnen bekommen in diesem Jahr Weihnachtsgeld. Und es fällt großzügig aus – nur in zwei weiteren Branchen zahlen Arbeitgeber noch mehr.