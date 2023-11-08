Mehr als 4.000 Euro Weihnachtsgeld: Versicherer unter den 3 großzügigsten Branchen

Versicherer zahlen mehr als 4.000 Euro Weihnachtsgeld
Die Versicherungen zahlen in Deutschland die höchsten Gehälter. Zu diesem Ergebnis kommt der Gehaltscheck 2023 vom Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu. Und auch beim Weihnachtsgeld zählen Versicherer und Finanzdienstleister zu den drei großzügigsten Wirtschaftssektoren.
Fast alle Tarifbeschäftigten in der Versicherungswirtschaft werden 2023 Weihnachtsgeld erhalten. Das zeigen die Auswertungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). Demnach stehen 99,5 Prozent allen Arbeitnehmern in Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, die nach Tarif entlohnt werden, Gratifikationen zu Weihnachten zu.
Energieversorger am großzügigsten
Auch bei der Höhe des Weihnachtsgeldes zeigen sich die Versicherer großzügig. Sie schlagen im Schnitt 4.284 Euro extra auf das November- oder Dezember-Gehalt ihrer Mitarbeiter drauf. Damit landen sie unter den drei Branchen mit dem höchsten Weihnachtsgeld: Lediglich Energieversorger und Arbeitgeber aus dem Bereich Information und Kommunikation zahlen noch mehr (siehe Grafik).
|Branche
|Anteil Weihnachtsgeld-Empfänger in %
|Durchschnitt. Höhe in EUR (brutto)
|Energieversorgung
|98
|5.408
|Information und Kommunikation
|67,3
|4.588
|Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
|99,5
|4.284
|Grundstücks- und Wohnungswesen
|97,8
|3.715
|Wasserversorgung
|99
|3.552
|Gesundheits- und Sozialwesen
|91,7
|3.443
|Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
|97,7
|3.411
|Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
|89,4
|3.310
|Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
|90,4
|3.305
|Erziehung und Unterricht
|75,4
|3.239
|Kunst, Unterhaltung und Erholung
|85
|3.236
|Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
|68,1
|2.989
|Verkehr und Lagerei
|90,1
|2.659
|Verarbeitendes Gewerbe
|97,8
|2.454
|Baugewerbe
|99,2
|2.145
|Handel
|96,9
|1.861
|Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
|77,6
|1.782
|Gastgewerbe
|94,9
|947
|Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen
|62,3
|740
Quelle: Destatis, 2023
Mit durchschnittlich 5.408 Euro sind die Energieversorger Spitzenreiter beim Weihnachtsgeld. Innerhalb dieser Branche stehen tarifgebundene Arbeitnehmer, die in der Gewinnung von Erdöl und Erdgas aktiv sind, besonders gut da: Sie bekommen laut Destatis-Auswertung im Schnitt 5.733 Euro. Im Bereich Kokerei und Mineralölverarbeitung zahlen Arbeitgeber zu Weihnachten 5.586 Euro. In beiden Bereichen erhalten alle Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld.
Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten die Tarifbeschäftigten im Bereich Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften. Hier werden durchschnittlich 380 Euro gezahlt; 99 Prozent der Tarifbeschäftigten haben darauf Anspruch. Auch in der Tabakverarbeitung gibt es mit 564 Euro ein unterdurchschnittliches Weihnachtsgeld. Hier haben lediglich 50,4 Prozent der Tarifangestellten einen Weihnachtsgeldanspruch.
Insgesamt durchschnittlich 2.809 Euro Weihnachtsgeld
Insgesamt erhalten laut Destatis 85,8 Prozent aller Tarifbeschäftigten in Deutschland im Jahr 2023 Weihnachtsgeld. Das durchschnittliche Weihnachtsgeld aller Tarifbeschäftigten liegt bei 2.809 Euro brutto. Das sind 2,3 Prozent oder 62 Euro mehr als 2022 (2.747 Euro).