Ob Planwirtschaft der Notenbanken, Ende Deutschlands als Wohlstandsgesellschaft oder Aufstieg Chinas – auch in ihrem jüngsten Vortrag nehmen Finanzberater und Buchautoren Marc Friedrich und Matthias Weik kein Blatt vor den Mund.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Wir leben in einer Planwirtschaft der Notenbanken, die finanzielle Repression gegen Finanzberater und deren Kunden wird zunehmen, Deutschland ist nach 70 tollen Jahren am Ende und der nächste Star wird China sein. Diese und andere Thesen stellen Buchautoren und Finanzberater Marc Friedrich und Matthias Weik im Rahmen ihres Vortrags „Quo vadis Europa? – Zerbrechen Euro und EU?“ bei der Solit „Go for Gold“-Tour 2019.