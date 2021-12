Weil die Rente nicht reicht Jeder vierte Nutzer der Tafel ist Rentner

„Fast jeder vierte Tafelnutzer ist mittlerweile Rentner. Das sind in etwa 350.000 Menschen“, sagt Jochen Brühl, Vorsitzender des Bundesverbands der Tafeln Deutschland, in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Waren 2007 noch 12 Prozent der Tafelbesucher Rentner, so sind es heutzutage bereits 23 Prozent. In Brühls Augen ist diese Entwicklung bedenklich. Er will, dass die Politik mehr gegen Armut, auch Altersarmut, unternimmt. Es nütze nichts, „wenn Politiker in Wahlkampfzeiten unsere Essensausgaben besuchen“, meint er.

Gerne könnten die Volksvertreter außerhalb des Wahlkampfs vorbeischauen und helfen, „aber für schöne Bilder halten wir nicht her.“ Brühl fordert: „Macht endlich mal was und redet nicht nur!“