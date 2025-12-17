Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Rosa Limonade – so beschreibt Marc Adeneuer, was vor 40 Jahren noch typisch für Ahrweine war: hell, dünn und süß. Wer heute einen Spätburgunder vom gleichnamigen VDP-Weingut öffnet, erlebt das genaue Gegenteil. Finesse, Eleganz, ausdrucksstarke Fruchtaromen. Wie konnte aus der „Rotwein-Limonade" Weltklasse werden? Und warum gelingt das ausgerechnet in einem engen, felsigen Tal, das als nördlichstes Rotweingebiet der Welt gilt?

Im Podcast „WeinLesen" von Oliver Morath gibt Marc Adeneuer – der sich selbst bescheiden als „Pinot-Spezialist" statt als „Pinot-Papst" bezeichnet – Einblicke in die Besonderheiten des Anbaugebiets Ahr, die Herausforderungen des Klimawandels und seine Philosophie vom Wein als Emotion.

Schiefer statt Kalk: Die Cold-Climate-Weine der Ahr

„Über die Pfalz sagt man, das ist die Toskana Deutschlands. Über die Ahr sagt man, das ist das Burgund Deutschlands", leitet Morath ein. Doch während im Burgund Kalkböden dominieren, wachsen die Reben an der Ahr auf Schiefer und Grauwacke.

„Man spricht bei unseren Weinen gerne von Cold-Climate-Weinen", erklärt Adeneuer. „Gemeint ist aber nicht die Temperatur, die wir hier im Gebiet haben, gemeint ist die Art des Weines." Kalkarme Böden bringen eine andere Frucht- und Tanninstruktur hervor als kalkreiche. „Das heißt, eine leichtere Art des Pinots mit schöner Finesse." Während im Burgund Kirschnoten dominieren, prägen an der Ahr eher Erdbeere, Himbeere und Brombeere das Aromenprofil.

Die Steillage ist dabei mehr als nur Romantik. „In Schiefern findet man die Steillagen", sagt Adeneuer. „Von daher könnten wir das tatsächlich nicht machen, was aber wiederum nur am Boden liegt." Die Ahr bietet kaum flache Lagen – nur in Walportheim und Rech gibt es Ausnahmen.

Mengenreduktion statt Klimabonus

Ein verbreiteter Irrglaube: Der Klimawandel helfe den Winzern an der Ahr. „Durch die klimatischen Veränderungen entstehen eigentlich mehr Schwierigkeiten, als dass uns das hilft", stellt Adeneuer klar. Die Region sei ohnehin regenarm – mit Ausnahme der Flutkatastrophe 2021, die das Gebiet schwer traf.

Was hat den Qualitätssprung dann ermöglicht? „Die Spitzenbetriebe ernten heute in etwa ein Zehntel dessen, was man vor 40 Jahren gehabt hat", sagt Adeneuer. „Also eine starke Mengenreduktion, Maßnahmen an den Trauben im Weinberg mit Traubenteilen."

Die Arbeit ist aufwendig. Pinot Noir gilt als kompakte Traube, die anfällig für Botrytis ist. „Es wird jede Traube operiert, wenn das Jahr nicht optimal mitspielt", beschreibt der Winzer. „Man fummelt und schneidet die nicht-gesunden Beeren raus und versucht, eine optimale Traubenqualität in den Keller zu bekommen."

An Vollernter, wie sie in der Pfalz üblich sind, ist in den Steillagen nicht zu denken. „Wenn wir die Chance hätten, würden wir das sicherlich tun„, gibt Adeneuer zu. „Bei uns stellt sich die Frage nicht, weil es nicht geht.“

Hier gibt es den Podcast auf

Spotify

Apple Podcasts

VDP: Mehr als ein Traubenadler

Für viele Konsumenten ist der VDP nur ein Traubenadler auf dem Flaschenhals. Doch die Mitgliedschaft im Verband Deutscher Prädikatsweingüter bedeutet konkret: strenge Richtlinien zur Bewirtschaftung, zur Ertragsbegrenzung, zur Leseart. „Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns da unterordnen, dass wir sagen, okay, wir halten uns daran", erklärt Adeneuer.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die VDP-Klassifikation unterscheidet zwischen Gutswein, Ortswein, Erste Lage und Großer Lage. „Die Große Lage ist natürlich das Non-plus-ultra", sagt Adeneuer. „Das sind die besten Lagen, die wir haben." Bei seinem Weingut sind das beispielsweise die Lagen Gärkammer und Walporzheimer Kräuterberg.

Emotion statt Technokratie

Was Marc Adeneuer antreibt, ist nicht nur die Qualität im Glas, sondern das, was ein Wein auslösen kann. „Wir reden hier nicht über den Genuss von zwei Flaschen am Abend, aber ein Glas Wein zum guten Essen, das ist etwas, was zusammengehört", sagt er.

Seine Sorge: „Wir lassen uns berieseln, wir kommunizieren immer weniger. Und Kommunikation passiert beim Wein, beim guten Essen, wenn man nette Menschen an sich sitzen hat. Das sind Emotionen. Und diese Emotion dürfen wir nicht verlieren."

Entalkolisierte Weine? Für Adeneuer ein No-Go. „Wenn ich das machen müsste aus wirtschaftlichen Gründen, dann gebe ich meinen Beruf dran, weil das einfach mit Geschmack nichts mehr zu tun hat."

Die Ahr: Mehr als Wein

Wer die Ahr besuchen will, dem empfiehlt Adeneuer den Rotwein-Wanderweg – „schon allein wert, die Ahr zu besuchen". Für das kulinarische Erlebnis nennt er mehrere Adressen: Das Hotel Roland, den Prümer Gang in Ahrweiler, das Zwei-Sterne-Restaurant Steinheuer und das Hotel Hohenzollern.

Die Region hat schwere Zeiten hinter sich. Die Flut 2021 traf das enge Tal besonders hart. Adeneuers Wunsch für die Wahrnehmung der Ahrweine: „Dass die Weininteressierten sich einfach mal drauf einlassen und ihn dadurch schätzen lernen."

Und noch einen Lesetipp hat Podcast-Gastgeber Oliver Morath parat: Die Krimis von Sebastian Henn über die Ahr – gelesen von Jürgen von der Lippe im charmanten Kölschen Slang. So lässt sich die Ahr auch vom Sofa aus entdecken.

Fazit: Marc Adeneuer zeigt, dass Spitzenweine nicht trotz, sondern wegen der Herausforderungen entstehen. Weniger Ertrag, mehr Handarbeit, ein kompromissloser Fokus auf Qualität – und die Überzeugung, dass Wein mehr ist als ein Getränk. Er ist Gesprächsstoff, Genussmoment und gelebte Emotion.