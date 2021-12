Weiterbildung für Finanzprofis Uhlenbruch und CFA Institute starten Partnerschaft

Die Träger des Titels „Chartered Financial Analyst“ (CFA) sind dazu angehalten, ihre Fachkenntnisse laufend zu erweitern und zu vertiefen: „Jedem CFA Charterholder wird empfohlen, jährlich ein Kontingent an Punkten für die persönliche Weiterbildung zu erwerben“, erklärt Susan Spinner, Geschäftsführerin der CFA Society Germany.Über ein Kreditpunkte-System werden die jeweiligen CE-Konten laufend dokumentiert und gepflegt. Die so genannten „Continuing Education“ (CE)-Punkte können die Finanzberater im Rahmen ihrer fortlaufenden Weiterbildung künftig auch mit der Teilnahme an Seminaren und Tagungen des Uhlenbruch Verlags aus Bad Soden sammeln.