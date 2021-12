Weiterbildung Hälfte der Makler kennt Initiative „gut beraten“ nicht

Die Versicherungswirtschaft möchte ihre Vermittler zu mehr Weiterbildung ermutigen und hat deshalb 2013 die Initiative „gut beraten“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, Versicherungsmaklern bewusst zu machen, dass sie ihre Kunden nur kompetent beraten können, wenn sie sich regelmäßig aktiv weiter bilden. 48,6 Prozent der Makler geben aber an, noch nie etwas von der Weiterbildungsinitiative gehört zu haben oder nichts Genaueres darüber zu wissen.Das zeigt die regelmäßige Vermittlerbefragung „AssCompact Trends“ der bbg Betriebsberatung, die dieses Mal die Weiterbildung als Schwerpunktthema hatte. Demnach erweitern Vermittler ihr Fachwissen bevorzugt durch Webinare, gefolgt von Seminaren und Branchenmagazinen. Gerade die unabhängigen Vermittler zeigen zumindest tendenziell eine höhere Bereitschaft für alle Weiterbildungsformen. 2013 belegten sie durchschnittlich zehn Webinare.Die Studie fragte auch die Vertriebsstimmung innerhalb der Vermittlerschaft ab. Der Vertriebstacho zeigt mit 71,1 Prozent einen nahezu unveränderten Wert im Vergleich zum vorherigen Quartal. Das ist der Prozentsatz der befragten Vermittler, die ihre Stimmung mit „Ich bin zur Zeit zufrieden“, „Ich bin motiviert“ und „Ich bin begeistert“ beschreiben.Zusätzlich wurden erstmals die vertriebliche Motivation und die vertriebliche Zufriedenheit separat abgefragt. Hier zeigt sich, dass nur 53 Prozent angeben, mit der vertrieblichen Gesamtstimmung zufrieden zu sein. 70,5 Prozent machen die Angabe, vertrieblich motiviert zu sein.Wie jedes Quartal küren die befragten Vermittler in dieser Umfrage auch ihre favorisierten Produktanbieter in 29 Produktsparten. Im Folgenden die drei bestplatzierten Anbieter in vier ausgewählten Kategorien im Bereich der Altersvorsorge:1. Allianz 2. Alte Leipziger 3. Canada Life1. Volkswohl Bund 2. Alte Leipziger 3. Allianz1. Volkswohl Bund 2. DWS 3. Allianz1. Allianz 2. Volkswohl Bund 3. Alte Leipziger