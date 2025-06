Anfang Juni fand der nun bereits 14. Financial Planning Powertag des Finanzdienstleisters MLP statt. Die Konferenz für Vertriebsexperten aus der Finanzbranche stand unter dem Motto „Die Zukunft der Finanzplanung: Weitblick. Wissen. Empathie. - Mit Ideen von Menschen für Menschen“.

Weiterbildungstag als virtuelle Veranstaltung

Die Veranstaltung, die an der Wieslocher MLP School of Financial Education stattfand, richtete sich neben MLP-Vertriebsangehörigen auch an externe Interessenten. An dem virtuellen Format, das aus dem Hörsaal der MLP Corporate University in Wiesloch übertragen wurde, nahmen rund 390 Interessenten teil, darunter etwa 190 Certified Financial Planner (CFP).

Uwe Schroeder-Wildberg © MLP

Vorstandschef Uwe Schroeder-Wildberg eröffnete den diesjährigen Financial Planning Powertag und stimmte die Teilnehmer auf die Veranstaltung ein.

Birgit Wagner © MLP

Auch Birgit Wagner, Chief Learning Officer der Corporate University von MLP, richtete einige Worte an die Anwesenden, bevor sie an Moderator Gregor Steinbrenner übergab.

Hartwig Webersinke © MLP

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gastredner Hartwig Webersinke von der Hochschule Aschaffenburg gab ein volkswirtschaftliches und kapitalmarktorientiertes Update.

Über den demografischen Wandel und künstliche Intelligenz klärte anschließend Thomas Druyen von der Sigmund Freud Privatuniversität Wien auf. Seine These: Nur wer sich im Vertrieb kontinuierlich weiterentwickele und Veränderungen auch annehme, werde sich zukünftig im Vertriebsmarkt behaupten können.

Auf das Thema künstliche Intelligenz ging auch Lars Hornuf von der Technischen Universität Dresden ein. Hornuf strich heraus, dass Robotik und KI für die Finanzberatung der Zukunft immer bedeutsamer würden und sich zum Beispiel für individualisierte Anlageempfehlungen nutzen ließen.

Matthias Schmidt-Leithoff © MLP

Rechtsanwalt Matthias Schmidt-Leithoff erklärte in einem Vortrag zum Thema Unternehmensnachfolge, dass eine frühzeitige und ganzheitliche Planung entscheidend sei, um rechtliche und steuerliche Fallstricke zu vermeiden. Unternehmensnachfolge sollte nicht nur als juristischer Akt verstanden werden, sondern als Prozess, der die individuelle Situation des Unternehmens, die familiären Gegebenheiten und die steuerlichen Rahmenbedingungen berücksichtigen müsse.

Janko Laumann © MLP

Zum Abschluss widmete sich Janko Laumann, Wirtschaftspsychologe und Gründer des Instituts für angewandte Finanzpsychologie, psychologischen Aspekten der Finanzberatung. Eine wertschätzend-empathische Kommunikation sei für die Kundenbeziehung essenziell, wie Laumann betonte – vor allem bei Themen wie Tod, Krankheit oder Scheidung.

Die MLP School of Financial Education, die die Veranstaltung ausrichtete, bietet seit mehr als 20 Jahren am MLP-Standort in Wiesloch und zunehmend auch virtuell MLP-Beratern Weiterbildung und Qualifizierungen an. Diese sind auch externen Interessenten zugänglich.