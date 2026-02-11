Im Rechtsstreit um die Risikoeinstufung des Uniimmo Wohnen ZBI soll der EuGH für Klarheit sorgen. Auch ein Verfahren wegen Falschberatung liegt nun auf Eis.

Das Oberlandesgericht Nürnberg hat im Streit um die Risikoeinstufung des Uniimmo Wohnen ZBI kürzlich den Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingeschaltet – das hat auch Folgen für andere Gerichtsverfahren, die sich mit dem offenen Immobilienfonds beschäftigen. Wie das Oberlandesgericht Stuttgart auf Anfrage mitteilte, wird ein Rechtsstreit um Falschberatung ebenfalls – bis zur Entscheidung des EuGH – ausgesetzt.

Konkret handelt es sich um die Klage einer Anlegerin gegen die Volksbank Böblingen. Das Landgericht Stuttgart hatte der Klägerin in einem ersten Urteil vom Mai 2025 Recht gegeben (Aktenzeichen: 12 O 287/24). Da die Anlegerin im Beratungsgespräch angegeben habe, dass sie kein Risiko eingehen wolle, „wäre nach Auffassung der Kammer im konkreten Einzelfall die Empfehlung jedes offenen Immobilienfonds fehlerhaft gewesen“, so die Erklärung des Gerichts.

Die Volksbank Böblingen hatte der Darstellung widersprochen und Berufung eingelegt. Für das Berufungsverfahren ist das Oberlandesgericht Stuttgart zuständig (Aktenzeichen 9 U 86/25) – das nun die EuGH-Entscheidung abwarten will. Daher sei derzeit „nicht absehbar“, wann der Prozess fortgeführt werde.

„Dieses Verfahren hat Rechtsfragen zum Gegenstand, die auch für das vorliegende Verfahren entscheidungserheblich sind“, begründen die Stuttgarter Richter die Aussetzung. Für den Prozess sei entscheidend, „ob die im Basisinformationsblatt und der Produktinformation des Fonds erfolgte Risikoeinstufung nach europäischen Vorschriften korrekt war.“

Uniimmo Wohnen ZBI – verschiedene Gerichtsverfahren laufen

Zwar geht es in beiden Gerichtsverfahren um den Uniimmo Wohnen ZBI – allerdings unter verschiedenen Gesichtspunkten:

In dem Rechtsstreit gegen das Fondsmanagement, in dem nun der EuGH eingeschaltet wurde, steht die Frage im Mittelpunkt, ob die Risikoeinstufung des offenen Immobilienfonds als vergleichsweise sicheres Produkt korrekt ist. Zentraler Streitpunkt ist die Auslegung von EU-Rechtsnormen – die nun das oberste europäische Gericht klären muss. Kläger ist die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Darüber hinaus streiten mehrere Anleger vor Gericht mit Vertriebspartnern, die ihnen Anteile des Uniimmo Wohnen ZBI verkauft haben. Nach der Volksbank Böblingen hat kürzlich eine weitere Volksbank vor Gericht eine Niederlage wegen Falschberatung kassiert. Auch dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob die Volksbank Baumberge Berufung einlegt, ist bislang nicht bekannt.