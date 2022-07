Sommerleseliste des CTI-Teams Weizenfelder, Highschool-Sport und gute Laune

Neil Robson – Leiter von Global Equities

The Premonition von Michael Lewis. Der Autor hat noch nie ein schlechtes Buch geschrieben. In diesem greift er die Berichte einer Reihe von Personen aus dem realen Leben auf und untersucht die Vorbereitungen auf die Covid-Pandemie in den USA und die politischen Machenschaften, die dem Schutz von Menschenleben im Wege stehen. Vom Wissenschaftsprojekt eines Teenagers, das zum Vorbild für Social Distancing wurde, bis hin zu stillen, geheimnisvollen Helden, die im Hintergrund der ineffektiven Centers for Disease Control and Prevention und der Trump-Administration das Schlimmste verhinderten wollten. Über diese Zeit gibt es noch viel zu entdecken!

Still Life von Louise Penny. Dieses Buch wurde 2005 zum ersten Mal veröffentlicht, es ist also nicht mehr ganz taufrisch. Wer für Krimis brennt, kann auf 18 Bücher in der Reihe zurückgreifen, in denen Chefinspektor Armand Gamache von der Sûreté du Québec, ein sanfter und überlegter Detektiv, die Hauptrolle spielt. In diesem Fall geht es um eine Reihe interessanter Charaktere im ländlichen Kanada, im Dorf Three Pines. Für diejenigen, die nicht gerne lesen, gibt’s die Serie auch bei Amazon Prime Video mit dem britischen Schauspieler Alfred Molina in der Rolle des Gamache.

Natasha Ebtehadj – Portfoliomanagerin

How to Avoid a Climate Disaster von Bill Gates. Für alle, die gerne einen Einführungskurs in den Klimawandel hätten und wissen möchten, warum das alles so wichtig ist und was wir dagegen tun können. Das Buch trägt dazu bei, den Rahmen für das zu stecken, worauf wir im ESG-Bereich hinarbeiten. Gates erzählt auf sehr direkte und sachliche Weise – er berichtet aber auch über viele persönliche Erlebnisse, womit die Leser ihn und seine Werte näher kennenlernen können. Gates‘ pragmatische Herangehensweise an jedes Problem – das Zusammentragen von Fakten und die anschließende Suche nach technischen Lösungen – kann uns allen helfen, nach Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu suchen. Zugleich gibt er auch einen Einblick in die Gründe, warum er beim Aufbau eines der wichtigsten und erfolgreichsten Unternehmen der Welt so erfolgreich gewesen ist.

Charlie and the Chocolate Factory von Roald Dahl. Ich habe das Buch gerade noch einmal gelesen. Es ist ganz tolle Lektüre, aber bei näherem Nachdenken auch nicht wenig makaber. Wenn man gegen Regeln verstößt und nicht die richtige Form hat, wird man wie Augustus Gloop in die Schokoladenröhre gesaugt. Würde ich in dieser Schokoladenfabrik arbeiten, müsste ich wahrscheinlich um meinen Job bangen…

Alex Lee – Portfoliomanager

Eating Animals von Jonathan Safran Foer. Äußerst empfehlenswert. Es enthält eine Menge interessanter Informationen darüber, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sich ihre moderne Produktion auf uns und die Welt auswirkt. Es hat mich auch dazu gebracht, einige Unternehmen in einem neuen Licht zu betrachten.

Diary of a Nobody von George Grossmith und Weedon Grossmith. Das ist großartig, eine sehr leichte, sehr amüsante Lektüre, die im 19. Jahrhundert geschrieben wurde.

David Dudding – Portfoliomanager

Nazi Billionaires: The Dark History of Germany’s Wealthiest Dynasties von David de Jong. Das Buch hält, was es auf dem Cover verspricht: Es beleuchtet, wie verwickelt verschiedene familiengeführte Unternehmen schon früh in den 1930er-Jahren in das NS-Regime waren und wie wenig kritisch ihre Aktivitäten in späterer Zeit hinterfragt wurden. Wegen des Themas ist das Buch natürlich keine leichte Kost, aber er ist sehr fesselnd.

Oceans of Grain: How American Wheat remade the World von Scott Nelson. Ein Titel, der gleich verrät, um was es geht. Da ich gerade von einer Reise in den Mittleren Westen zurückgekommen bin und Weizen angesichts der steigenden Rohstoffpreise und des Überfalls Russlands auf die Ukraine, die Kornkammer Europas, die Schlagzeilen dominiert, kommt das Buch zur rechten Zeit. Und ich bin mir sicher, so zeigt ein erstes Durchblättern, dass Union Pacific Railroad und die anderen großen Eisenbahngesellschaften eine Nebenrolle spielen. Vielleicht wiegen wir uns durch unseren utopischen Glauben an alles, was mit der Digitalisierung und der Cloud zu tun hat, in falscher Sicherheit? In Zukunft wird es wie eh und je auf den Zugriff und die Kontrolle über physische Vermögenswerte ankommen, die die Grundlage der globalen Wirtschaft bilden. Sind folglich Seltene Erden im 21. Jahrhundert das, was Weizen im 19. Jahrhundert war?

Pauline Grange – Portfoliomanagerin

Atomic Habits von James Clear. Tolle Tipps, wie man schlechte Angewohnheiten durch zivilere Verhaltensweisen ersetzen kann! Man muss dazu nur kleine Veränderungen im Leben vornehmen.

The Midnight Library von Matt Haig. Eine leichte Lektüre mit einer positiven Botschaft – lebe dein Leben und hör auf, einzelne Dinge zu sehr zu bereuen.

Georgina Hellyer – Portfoliomanagerin

The Intelligence Trap von David Robson. Ob der Titel richtig gewählt wurde, weiß ich nicht, aber es ist ein gutes Buch. Es erinnert daran, wie wichtig Bescheidenheit und Selbsterkenntnis sind, um gute Entscheidungen zu treffen. Meiner Meinung nach ist es nützlicher als viele der Investment-Bücher, die ich kenne.

Inferior von Angela Saini. Eine Art Metaanalyse dessen, was die Wissenschaft über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sagt und was nicht. Das Buch ist ausgewogen und politisiert nicht, und es ist sehr lesenswert. Es sollte Pflichtlektüre für alle Menschen sein, die eine Tochter – oder einen Sohn – haben.

Jonathan Crown – Portfoliomanager

Prisoners of Geography von Tim Marshall. Ein lesenswertes Buch in einer Zeit, in der die Globalisierung zurückgeht und die geopolitischen Spannungen zunehmen. Nach der Lektüre fragt man sich, inwieweit die Geografie bereits eigene Entscheidungen beeinflusst. Die USA sind das glückliche Land mit gewaltigen Ressourcen, einer günstigen Lage und netten Nachbarn. Die Infrastruktur Afrikas hingegen ist absolut unterentwickelt; nicht nur die Flüsse sind schwer zu befahren. Und Russland, um ein weiteres Beispiel zu nennen, wird sich immer Sorgen über mögliche Angriffe durch die große europäische Tiefebene machen – was durch die aktuellen Ereignisse anscheinend nur bestätigt wird.

Friday Night Lights von Harry Gerard „Buzz“ Bissinger. Ein Rundumblick auf den Highschool-Football in West-Texas, wo man mitunter mehr für das Football-Team als für Bücher ausgibt. Es weitet den Horizont, wenn man Sportbücher mag, aber es ist so viel mehr als ein Buch über American Football: Es geht auch um soziale und rassische Ungleichheit in diesem Bereich der Wirtschaft, in dem es oft so wenig Sicherheiten wie beim Ölpreis gibt! Das Buch wurde verfilmt und als TV-Serie ausgestrahlt – das Buch ist aber, unter uns gesagt, die bessere Wahl.

Auf dem kleinen Stapel liegt obenauf Roger’s Profanisaurus Rex. Kleine Kostprobe vom Cover: „Ein unterhaltsames Glossar der Vulgarität, der Schimpfwörter, der bunten Obszönität und der sexuellen Euphemismen. Ideal für den Gebrauch zu Hause und im Büro.“