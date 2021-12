Überraschungen inklusive Welche Aktien Generation Z und Millenials kaufen

So nah sich die Generation Z und die sogenannten Millenials alterstechnisch liegen, so ähnlich kaufen sie auch Aktien. Das stellt zumindest der Neobroker Bux fest, der sich beide Generationsgruppen einmal genauer besehen und sie befragt hat. Wie viele Menschen genau am „NextGen Investor Report 2021“ teilgenommen haben, gibt er allerdings nicht bekannt. Als Generation Z gelten hierbei alle Kunden bis 24 Jahre, Millenials sind laut Studie 25 bis 40 Jahre alt.

Laut Bux erwärmen sich die jüngeren Befragten vor allem für diese Aktien:

Nio Tesla Shell Blackberry Tui S&P 500 Index ETF (von Vanguard) ABN Amro Apple Post-NL Air France-KLM Nokia Plug Power ASML Wirecard Beyond Meat

Sicherlich sind darin solch fortschrittliche Unternehmen wie Tesla, der chinesische Elektro-Auto-Hersteller Nio und Apple enthalten. Und der niederländische Halbleiterzulieferer ASML ist sogar ein regelrechter Börsenkracher. Dass aber auch solche gebeutelten Firmen mit tiefroten Zahlen wie Tui und Blackberry und gar die bankrotte Wirecard enthalten sind, lässt eben doch daran zweifeln, wie ernst es den Befragten mit der Aktienanlage wirklich ist. Das riecht dann doch recht stark nach Spielerei.

Etwas anders sieht es bei den Älteren aus:

Shell Nio Tesla Just Eat Takeaway Blackberry Tui ASML ABN Amro Bed Bath & Beyond Air France-KLM ING Arcimoto Apple Ayden Plug Power

Immerhin ist Wirecard nicht mehr dabei, Firmen mit hochroten Zahlen scheinen aber auch diese Anlegergruppe nicht abzuschrecken. Allerdings ziehen auch solche Themen wie elektrische Autos (Tesla, Nio, Arcimoto), Wasserstofftechnik (Plug Power) und Fleischersatz (Beyond Meat) die Bux-Kunden magisch an.

Bei den meistgekauften Indexfonds (ETFs) sieht das Bild naturgemäß nicht so spekulativ aus. Schließlich gibt es keine speziellen ETFs für Pleitekandidaten. Und so finden sich bei der Generation Z solche vernünftigen Dinge wie der US-Aktienindex S&P 500, der Dividendenindex All-World Dividend und der EU Top 600 in den Top 10. Von den speziellen Themen mögen die Zettler vor allem Automatik- und Robotertechnik, Gesundheit und IT-Sicherheit (Cyber Security).

Das gleicht sich im Großen und Ganzen mit den Millenials. Nur hat es dort die IT-Sicherheit nicht in die Top 10 geschafft. Stattdessen taucht mit dem All-World Socially Responsible ein Index auf, der Wert auf sozial anständige Unternehmen legt.

Mehr Informationen zur Studie/Umfrage finden Sie hier.