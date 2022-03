Mit Qualitätsaktien durch die Inflation Welche Aktien jetzt das Depot stabil halten

Die Coronakrise hat die Welt aus einer anhaltenden Deflation in eine noch dauerhaftere Inflation geführt. Die Nachfrage ist stark gestiegen, weil das von Lockdowns und Lieferketten belastete Angebot nicht Schritt halten kann. Um die Inflation unter dem Deckel zu halten, heben die Zentralbanken weltweit die Zinsen an oder bereiten sich darauf vor. So hat die US-Notenbank als Zentralbank mit dem größten Einfluss auf die Weltmärkte im März ihre angekündigte Zinserhöhung von 0,25 Prozent umgesetzt. Der Zinsschritt ist trotz hoher Inflation allerdings moderat ausgefallen, denn schon jetzt deutet sich eine Konjunkturabschwächung an.

So berichten Zahlungsabwickler, dass die Kauflaune der Verbraucher nachlässt. Zudem befindet sich ein Großteil des während der Pandemie angehäuften Haushaltsvermögens in den Händen der Wohlhabenderen, die eher zum Sparen als zum Ausgeben neigen. Weltweit ist die Staatsverschuldung nach Berechnungen des Institute of International Finance auf über 100 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts hochgeschnellt.

Das schmälert den Handlungsspielraum der Politik, denn mit höheren Zinsen müssen die Länder mehr Mittel für den Schuldendienst aufwenden. Vor diesem Hintergrund erwarten wir auch deshalb kein zu massives Vorgehen der Fed gegen die Inflation, weil das mangelnde Warenangebot die wesentliche Ursache für den höheren Preisauftrieb ist. In den Industrieländern könnte es daher noch etliche Jahre inflationsbereinigt negative Zinsen und Anleiherenditen geben. Anleger dürften zudem die Rolle von Staatsanleihen in Portfolios verstärkt hinterfragen und auf der Suche nach Kapitalwachstum und -erträgen in Aktien umschichten, um ihr Vermögen vor der Inflation zu schützen.

Allerdings eignen sich unserer Ansicht nach nicht alle Titel als Inflationsschutz. Die letzte Berichtssaison hat gezeigt, dass Anleger mitunter Unternehmen abstrafen, die mit steigenden Kosten zu kämpfen haben. In volatilen Märkten mit Niedrigzinsen und aufziehenden Wachstumssorgen empfehlen wir Anlegern, sich auf Qualitätswerte zu konzentrieren, die die Gewinnerwartungen übertreffen, der Inflation die Stirn und Aktionären attraktive Dividenden bieten können.

Viel Geld trifft auf ein zu geringes Angebot

Als einen wesentlichen Grund für die anhaltende Inflation sehen wir die weltweit dramatisch gestiegene Geldmenge, die auf massive staatliche Ausgabenprogramme und Anleihenkäufe der Zentralbanken zurückzuführen ist. Allein in den USA ist die monetäre Basis nach unseren Analysen zwischen 2019 und 2021 um 43 Prozent gewachsen. Das stellt den Anstieg während der Finanzkrise weit in den Schatten. Dieses Mal jedoch fand das Geld über fiskalische Anreize, Arbeitslosenunterstützung und Kurzarbeitsprogramme den Weg direkt in die Taschen der Verbraucher und blieb nicht wie im Nachgang der Finanzkrise im Bankensystem hängen. Weltweit ist das private Sparvermögen nach Angaben von Moody's Analytics seit Ausbruch der Pandemie daher um fast sechs Billionen US-Dollar angewachsen. Auch das heizt aktuell die Inflation an, da das Warenangebot der Nachfrage hinterherhinkt.

Keine Angst vor dem Bärenmarkt

Ein Großteil dieses Vermögens ist in Aktien geflossen und hat deren Bewertungen in die Höhe getrieben. Inzwischen aber stellen sich Anleger auf höhere Zinsen ein, denn die Zentralbanken fahren ihre Stimulusprogramme allmählich zurück. Darin sehen wir jedoch keine Vorboten eines Bärenmarktes. Aus historischer Sicht entwickelten sich Aktien weltweit bisher gut in Phasen, in denen die US-Notenbank die Zinsen anhob – denn steigende Gewinne überlagerten den negativen Einfluss höherer Zinsen auf die Bewertungen (siehe Grafik).

Allerdings rechnen wir mit einer holprigen Kursentwicklung, da sich Anleger erst auf das neue Marktregime einstellen müssen und nicht alle Unternehmen dem Sturm standhalten werden. Um in diesem Umfeld zurechtzukommen, sollten sich Anleger auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und dem Potenzial für überdurchschnittliches Gewinn- und Cashflow-Wachstum konzentrieren.

Günstig bewertete zyklische Aktien machen das Rennen

Energie- und Finanztitel haben in den vergangenen zwölf Monaten den Markt hinter sich gelassen – ebenso wie in der Vergangenheit in Marktphasen, die von Inflation geprägt waren. Banken werden höhere Zinsen an ihre Kunden weitergeben, und die Nachfrage treibt die Preise von Rohstoffen am Anfang der Lieferketten nach oben. Aber sich im aktuellen Umfeld einfach auf diese zyklischen Sektoren zu fokussieren, halten wir für keine gute Anlagestrategie. Denn auch in diesen Bereichen wird es Gewinner und Verlierer geben. Angesichts einer drohenden Wachstumsabkühlung sollten Anleger davon absehen, einen Großteil ihres Portfolios in günstig bewertete zyklische Aktien etwa aus dem Energie- und Finanzsektor umzuschichten.

Beschleunigte Energiewende: Chancen im Energiesektor

Zu den Gewinnern könnten in nächster Zeit auch weiterhin traditionelle Energieanbieter gehören. Freies Kapital dürfte in diesem Sektor in den Schuldenabbau und die Aktionärsrenditen fließen statt in den Bau neuer Anlagen. Regierungen werden angesichts ihrer Netto-Null-Ziele wohl kaum Druck auf die Ölproduzenten ausüben, damit diese ihre Förderung hochfahren. Allerdings ist der Sektor volatil, und die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) hat erheblichen Einfluss auf die Preise. Wir interessieren uns deshalb für Firmen mit beständigem Wachstum, die eine wichtige Rolle bei der Energiewende spielen. Dies kombinieren wir mit einem gewissen Engagement in Erdgas, das 40 Prozent weniger Treibhausgase verursacht als Kohle. US-Unternehmen mit Gasverteilungsnetzen und langfristigen Lieferverträgen können viel verdienen und in der Phase der Energiewende weiter wachsen. Uns gefallen auch Firmen, die in der CO 2 -Abscheidung oder im Wasserstoffgeschäft tätig sind. Ein weiteres interessantes Anlagethema, das wir genau beobachten, ist die Umstellung von Kohle auf Gas in China.

Steigende Zinsen: Die Digitalisierung verjüngt den Finanzsektor

Traditionsbanken können bei Anlegern auch künftig hoch im Kurs stehen, denn die Zinsen werden steigen. Langfristig sehen wir für sie jedoch kein Wachstumspotenzial. Wir suchen also nach solchen Kreditinstituten, die von der Zinsentwicklung profitieren und Wachstum bieten – keine leichte, aber auch keine unmögliche Aufgabe. Wir bevorzugen etablierte Verbraucherfinanzinstitute, die mithilfe der Digitalisierung ihre Kosten gesenkt haben, aber auch Zahlungsabwickler, denen die wachsende Reiselust nach der Pandemie zugutekommen dürfte. FinTech sehen wir als langfristiges Wachstumsthema, in dem sich günstig bewertete Anlagechancen finden lassen.

Gute Fundamentaldaten finden sich überall

Auch in Sektoren, die nicht direkt von höheren Zinsen und Preisauftrieb profitieren, gibt es interessante Titel mit Potenzial für Kapitalwachstum, die ein Portfolio widerstandsfähiger machen können. Im aktuellen Umfeld ist es wichtiger denn je, nach Qualitätstiteln mit chancenreichen Bewertungen Ausschau zu halten. Dies können Luxusgüter- und Spirituosenunternehmen mit hohem Marktanteil sein, die vom Wachstum der Mittelschicht in Schwellenländern profitieren. Oder Baustofflieferanten mit jener Preissetzungsmacht, die kleineren Wettbewerbern fehlt. Vielversprechend finden wir auch Firmen, die ihre Digitalisierung verstärkt haben, um ihre Sachwerte und die Folgen gestörter Lieferketten zu reduzieren, sowie solche, die von den 125 Billionen US-Dollar profitieren können, die laut der Glasgow Financial Alliance for Net Zero benötigt werden, um bis 2050 den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft zu schaffen – die Suche nach Qualität geht weiter.

