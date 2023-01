Finanzplanerinnen erklären im Video Welche Anlagestrategie in Krisenzeiten Erfolg verspricht

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

„Resilienz – Wie Finanzplanung in Krisenzeiten stärkt“ – so lautete das Thema eines Roundtables des Arbeitskreises „Frauen*Finanzplanung“ des Beraterverbands FPSB Deutschland. Ein Thema: Investieren in Krisenzeiten. Die Finanzberaterinnen Annika Peters und Lisa Hassenzahl nehmen in ihrem Vortrag „Mit Resilienz zu einer langfristig erfolgreichen Anlagestrategie“ vier beliebte Aktien- und Fondsstrategien unter die Lupe: Wo liegen die Vor- und Nachteile? Wie sind Anleger mit entsprechenden Investments durch vergangene Krisen gekommen?

Zudem erklären die Expertinnen, ob sich Investoren angesichts der Unsicherheiten der vergangenen Monate neu aufstellen sollten und wie man es schafft, sich bei der Geldanlage nicht durch Emotionen leiten zu lassen. Den gesamten Vortrag seht ihr im Video.