„Think. Or Sink.“-Podcast mit Helen Windischbauer Welche Assets bei hoher Inflation noch Rendite liefern

Wie wirkt sich die aktuelle Inflation auf das Wirtschaftswachstum aus? Welche Assets können trotzdem noch Rendite liefern? In der neuen Folge des „Think. Or Sink.“-Podcasts spricht DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers mit Amundi-Expertin Helen Windischbauer darüber, wie Anleger sich jetzt aufstellen sollten.

Für Anleger war das Jahr bislang durchwachsen. „Schaut man sich das erste Halbjahr an, gab es außer Rohstoffen und dem US-Dollar keine Assetklasse mit einer wirklich guten Wertentwicklung“, sagt Multi-Asset-Expertin Helen Windischbauer. Treiber der Weltwirtschaft, wie China und die USA, schwächeln.

Die Notenbanken stehen vor einer Mammutaufgabe: Sie kämpfen gegen die Inflation, wollen aber möglichst keine tiefgreifende Rezession auslösen. Vor allem in den USA war die Sorge vor einer Wirtschaftskrise groß, sagt Windischbauer. „Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass eine weiche Landung möglich ist – also, dass die Zinsen nicht zu stark erhöht werden und die Wirtschaft nicht zu stark bremsen.“

Welche Möglichkeiten haben die Zentralbanken in den USA und Europa? Was bedeutet Kerninflation? Und auf welche Assets sollten Anleger nun setzen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Amundi-Expertin im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers.

Aufgenommen wurde die Folge übrigens im Podcast-Bulli in der Hamburger Hafencity beim private banking kongress 2022. Gleich nach Helen Windischbauers Keynote ging es zur Aufnahme-Session. Übrigens: Das wird nicht die einzige Folge Think. Or Sink. vom private banking kongress bleiben! Weitere Gespräche mit hochkarätigen Gästen folgen.

Über die Gesprächspartnerin:

Helen Windischbauer ist Leiterin Multi Asset bei Amundi Asset Management. Zu der Fondsgesellschaft kam sie im April 2020. Zuvor war sie unter anderem als Leiterin Aktien bei Huber Reuss und Kollegen Vermögensverwaltung und als Portfoliomanagerin bei Union Investment tätig.

„Think. Or Sink.“ – Der Investmenttalk mit Peter Ehlers

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

