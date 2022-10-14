„Think. Or Sink.“-Podcast mit Helen Windischbauer Welche Assets bei hoher Inflation noch Rendite liefern

Wie wirkt sich die aktuelle Inflation auf das Wirtschaftswachstum aus? Welche Assets können trotzdem noch Rendite liefern? In der neuen Folge des „Think. Or Sink.“-Podcasts spricht DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers mit Amundi-Expertin Helen Windischbauer darüber, wie Anleger sich jetzt aufstellen sollten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Für Anleger war das Jahr bislang durchwachsen. „Schaut man sich das erste Halbjahr an, gab es außer Rohstoffen und dem US-Dollar keine Assetklasse mit einer wirklich guten Wertentwicklung“, sagt Multi-Asset-Expertin Helen Windischbauer. Treiber der Weltwirtschaft, wie China und die USA, schwächeln.

Die Notenbanken stehen vor einer Mammutaufgabe: Sie kämpfen gegen die Inflation, wollen aber möglichst keine tiefgreifende Rezession auslösen. Vor allem in den USA war die Sorge vor einer Wirtschaftskrise groß, sagt Windischbauer. „Mittlerweile gehen Experten davon aus, dass eine weiche Landung möglich ist – also, dass die Zinsen nicht zu stark erhöht werden und die Wirtschaft nicht zu stark bremsen.“

Welche Möglichkeiten haben die Zentralbanken in den USA und Europa? Was bedeutet Kerninflation? Und auf welche Assets sollten Anleger nun setzen? Diese und weitere Fragen beantwortet die Amundi-Expertin im Gespräch mit DAS-INVESTMENT-Herausgeber Peter Ehlers.

Aufgenommen wurde die Folge übrigens im Podcast-Bulli in der Hamburger Hafencity beim private banking kongress 2022. Gleich nach Helen Windischbauers Keynote ging es zur Aufnahme-Session. Übrigens: Das wird nicht die einzige Folge Think. Or Sink. vom private banking kongress bleiben! Weitere Gespräche mit hochkarätigen Gästen folgen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Über die Gesprächspartnerin:

Helen Windischbauer ist Leiterin Multi Asset bei Amundi Asset Management. Zu der Fondsgesellschaft kam sie im April 2020. Zuvor war sie unter anderem als Leiterin Aktien bei Huber Reuss und Kollegen Vermögensverwaltung und als Portfoliomanagerin bei Union Investment tätig.

„Think. Or Sink.“ – Der Investmenttalk mit Peter Ehlers

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

Alle Folgen „Think. Or sink.“, alle Plattformen – jetzt reinhören