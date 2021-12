Wie weit noch bis zum Höchststand? Welche Branchen noch die meiste Luft haben

Dass Aktienmärkte neue Höchststände erklimmen, heißt noch nicht, dass das auch für alle Branchen und Einzeltitel gilt. Ein Fondsmanager von HQ Trust hat ermittelt, wer noch welchen Weg zu gehen hat, und in welcher Branche die meisten Werte an Höchstkursen angelangt sind. Es ist nicht Technologie.

In den vergangenen Jahren sind Aktien hervorragend gelaufen, gar keine Frage. Und die Indizes haben neue Höchststände erklommen, was auch nicht ganz unbekannt sein dürfte. Ist also alles auf Anschlag? Oder gibt es noch Branchen, die keine neuen Hochs aufgestellt haben? Das wollte Fondsmanager und Wirtschaftsmathematiker Sven Lehmann herausfinden und hat deshalb nachgerechnet.

Für seine Analyse ermittelte er zunächst, wie weit der marktbreite MSCI ACWI (enthält die größten Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern) und die Aktienindizes der wichtigsten Regionen und Branchen von ihrem Allzeithoch entfernt sind. Im zweiten Schritt untersuchte er die Einzelaktien aus diesen Indizes: Wie weit sind sie von ihren Höchstständen entfernt?

Und hier sind seine Erkenntnisse im Überblick: