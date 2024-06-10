Tipps für dein Depot Welche ETFs soll ich kaufen?

Welche ETFs soll ich kaufen? (Tipps für den Depotaufbau)
Einfach, transparent, kostengünstig – ETFs (Exchange Traded Funds, dt. börsengehandelte Indexfonds) sind gerade bei Börseneinsteigern äußerst beliebt.
Kein Wunder: Schließlich sind sie – zumindest für Finanzprodukte – relativ leicht zu verstehen und die Auswahl an ETFs ist so groß, dass mit Sicherheit für jeden der passende Indexfonds dabei ist.
Das ist allerdings nicht nur gut. Gerade zu Beginn kann die schier unendliche Auswahl einen schnell überfordern.
Sollte es dir auch so gehen – mach dir keine Sorgen, du bist nicht allein.
Wie du ETFs findest, die zu dir und deiner Risikopräferenz passen, zeigen wir dir hier.
ETF-Tipps für ein Normalo-Depot: einfach, aber gut strukturiert
Du bist weder besonders ängstlich noch besonders risikofreudig und möchtest einfach nur eine gute und schnelle Lösung, um endlich mit dem Vermögensaufbau loszulegen?
Dann ist unser Basisdepot genau das Richtige für dich.
Damit startest du gut strukturiert – und brauchst dazu nur drei ETFs zu kaufen.
Die Basis unseres easy Einsteigerdepots ohne besondere Präferenzen ist ein breit gestreuter Welt-ETF. Die Beimischung von Anleihen und Rohstoffen soll das Anlagerisiko senken. Je nachdem, wie risikofreudig du bist, kannst du die Gewichtung der drei Grundbausteine einfach variieren.
Basiskorb aus Aktien, Anleihen und Rohstoffen
- SPDR ACWI IMI UCITS ETF (Anteil: etwa 70 Prozent): Welcher ETF bildet die perfekte Ausgangsposition für dein Depot? Bei dieser Frage herrscht in der Regel große Uneinigkeit. Aus diesem Grund suchen wir nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern kaufen einfach den ganzen Heuhaufen. Mit dem SPDR ACWI IMI ETF bist du auf der Aktienseite besonders breit aufgestellt. Er bildet das gesamte Aktienuniversum der Welt inklusive der Schwellenländer und kleinkapitalisierter Aktien beinahe vollständig ab. Über 9.000 Aktien sind in dem Kursbarometer vereint.
- iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Anteil: etwa 15 Prozent): Neben Aktien bieten auch Unternehmensanleihen Firmen die Möglichkeit sich frisches Kapital am Markt zu holen. Anleger können dabei von teils hohen Zinsen profitieren. Der iShares High Yield Corp Bond ETF beinhaltet Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Industrieländern, die spekulativer als normale Staatsanleihen sind. Auf diese Weise winken Renditen, die ansonsten nur schwer zu bekommen sind.
- L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (Anteil: etwa 15 Prozent): Der ETF basiert auf dem Bloomberg Commodity Index und bietet über Rohstoff-Futures mit unterschiedlichen Fälligkeitsdaten und Laufzeiten von bis zu einem Jahr ein breites Exposure in Rohstoffen und Edelmetallen.
ETF-Tipps für Risikofreudige: ein bisschen mehr Taktik bitte
Das 0815-Depot ist dir zu langweilig? Du bist schon etwas fortgeschrittener unterwegs und willst lieber auf einzelne Regionen, spezielle Branchen oder Themen setzen, die gerade laufen? Dann ist unser Taktik-Depot für Risikofreudige die richtige Grundlage für deine Altersvorsorge.
Das Ganze hat allerdings einen Nachteil: Das fortgeschrittene Depot erfordert mehr Pflege.
Denn: Das regelmäßige Abschöpfen von Gewinnen gehört bei Branchen- und Themeninvestments zum Pflichtprogramm.
Darüber hinaus birgt das Portfolio aufgrund seines offensiven Charakters und einer sehr hohen Aktienquote überdurchschnittliche Chancen – das Pendel kann allerdings auch schnell mal in die andere Richtung ausschlagen, sodass die Schwankungen bei diesem Ansatz tendenziell höher sind.
Die Gewichtung der Anlagebausteine lässt sich je nach individueller Risikobereitschaft und Anlagehorizont anpassen.
Tech, Momentum und Frontier Markets
- iShares Nasdaq 100 ETF: Der dem ETF zugrundeliegende Nasdaq 100 ist ein führender Aktienindex, der die Performance der 100 größten und am häufigsten gehandelten Nichtfinanzunternehmen an der Nasdaq-Börse in den USA widerspiegelt. Er wurde erstmals am 31. Januar 1985 eingeführt und umfasst eine breite Palette von Unternehmen aus verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Kommunikation, Biotechnologie und Einzelhandel. Der Index ist bekannt für seine starke Gewichtung von Technologieunternehmen, insbesondere von Giganten wie Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Facebook. Als Maßstab für den Technologiesektor dient er Investoren als Orientierung und Benchmark für ihre Portfolios.
- Xtrackers MSCI World Momentum ETF: Der Momentum-Faktor bezieht sich auf die Tendenz von Wertpapieren, die in der Vergangenheit gute Renditen erzielt haben, diese Performance auch in der Zukunft beizubehalten. Anleger nutzen Momentum-ETFs, um von der anhaltenden Stärke dieser Aktien zu profitieren. Der Vorteil des Momentum-Faktors liegt in seinem Potenzial, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, da er auf der Annahme beruht, dass Trends sich fortsetzen können. Seit 1994 hat der Momentum-Faktor den breiten Markt um rund 2 Prozentpunkte pro Jahr übertroffen.
- Xtrackers MSCI Europe ESG Screened ETF: Der diesem ETF zugrundeliegende MSCI Europe Select ESG Screened Index basiert auf dem MSCI Europe Index und umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus 15 europäischen Industrieländern. Der Index schließt Unternehmen aus, die mit konventionellen, umstrittenen, zivilen und nuklearen Waffen sowie mit Tabak in Verbindung gebracht werden. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die ein niedriges ESG-Rating aufweisen, Einnahmen aus dem Abbau von Kohle und Ölsanden erzielen oder sich nicht an die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen halten.
- SPDR Emerging Markets Small Cap ETF: Der ETF von State Street Global Advisors bildet durch optimiertes Sampling die Wertentwicklung von rund 1.800 Nebenwerten aus Schwellenländern ab. Das meiste Geld des ETFs fließt derzeit nach Indien, Taiwan und Südkorea. Aktien aus China sind dagegen untergewichtet.
- Xtrackers S&P Select Frontier Swap ETF: Dieser ETF enthält Aktien aus den sogenannten Frontier Markets. Dabei handelt es sich um Länder mit kleineren Volkswirtschaften oder weniger entwickelten Kapitalmärkten als die der Schwellenländer in verschiedenen Regionen der Welt, darunter Afrika, Osteuropa, Asien und Südamerika. Im Gegensatz zu den großen Schwellenländern gelten die Grenzmärkte als weniger abhängig vom globalen Wachstum oder den Rohstoffpreisen. Über einen Zeitraum von 15 Jahren haben die Aktien der Frontier Markets die Aktien der Emerging Markets sogar leicht geschlagen. Der Frontier-Markets-Index, der Länder wie Vietnam, Argentinien, Uruguay, Marokko oder Island umfasst, stieg in 15 Jahren um 227 Prozent, während der MSCI Emerging Markets im gleichen Zeitraum nur um 210 Prozent zulegte.
ETF-Tipps für Vorsichtige: gedrosseltes Risiko trifft Rendite
Am liebsten würdest du dein Geld auf dem Sparbuch liegen lassen, um ja nichts zu verlieren?
Unser Angsthasen-Depot ist ein Beispiel dafür, wie du dir auch mit ETFs ein risikoarmes Depot aufbauen und dennoch höhere Renditen erzielen kannst als auf dem Sparbuch.
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sicherheitsorientierten Anlagen wie Anleihen und dividendenstarken Aktien sowie einer angemessenen Liquidität bildet die Basis eines defensiven Depots. Dadurch wird nicht nur die Rendite stabilisiert, sondern auch das Risiko von Kapitalverlusten reduziert.
Die Gewichtung der Anlagebausteine lässt sich je nach individueller Risikobereitschaft und Anlagehorizont anpassen.
Defensive Titel fürs Depot
- Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF: Das Anlageziel des ETF besteht darin, möglichst genau dem Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index zu folgen. Dieser Index misst die Leistung von Hochdividendenaktien in entwickelten Ländern weltweit. Der ETF investiert in die zugrunde liegenden (physischen) Wertpapiere, aus denen der Index besteht. Dabei umfasst der Index 100 Aktien aus einem globalen Universum, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Dividendenpolitik, Größe und Liquidität erfüllen.
- iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF: Mit dem ETF können Anleger weltweit in 300 Unternehmen investieren, die profitabel sind, stabile Gewinne erwirtschaften und eine geringe Verschuldung aufweisen. Der Quality-Ansatz analysiert die Unternehmen anhand fundamentaler Kennzahlen und konzentriert sich auf die Titel, die besonders solide aufgestellt sind. Mit dieser Strategie sollen zyklische Schwankungen minimiert und die Krisenanfälligkeit reduziert werden.
- iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ETF: Dieser ETF kauft Aktien aus Schwellenländern, allerdings nur jene, die in der Vergangenheit die geringsten Schwankungen im Emerging-Markets-Index aufwiesen. Das schont die Nerven und macht sich langfristig bezahlt, denn schwankungsarme Aktien fallen im Crash weniger tief und starten im Aufschwung von einem höheren Niveau aus wieder durch.
- Xtrackers II Global Government Bond ETF: Der währungsgesicherte Anleihen-ETF fungiert als erster Baustein für Sicherheit im Portfolio. Da Stabilität hierbei von entscheidender Bedeutung ist, können Währungsschwankungen diese Funktion beeinträchtigen. Anleger im Euroraum haben daher die Möglichkeit, sich entweder auf das vergleichsweise begrenzte Universum der Euro-Anleihen zu beschränken oder das Währungsrisiko mithilfe dieses globalen ETFs abzusichern.
- Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF: Der zweite Sicherheitsbaustein besteht aus Geldmarkt-ETFs. Diese investieren Kapital am Geldmarkt, beispielsweise bei Banken oder in Anleihen mit kurzer Laufzeit. Nach dem Zinsanstieg der beiden Vorjahre sind auch die Zinsen am Geldmarkt deutlich gestiegen. Im Februar 2024 liegen sie im Schnitt bei rund 3,9 Prozent. Daher kann eine Anlage in Geldmarkt-ETFs für defensive Naturen weiterhin interessant sein.
Welchen ETF kaufen? Mehr Inspiration für dein Depot
Du würdest dich keiner der Kategorien so richtig zuordnen? Oder du möchtest dir dein Depot aus einer bunten Mischung aus Trends lieber ganz frei zusammenstellen?
Kein Problem! Auch dafür haben wir Inspiration für dich.
In unserem Artikel „24 Geldtipps für 2024“ findest du alle ETFs, die wir in unserem Adventskalender vorgestellt haben, noch einmal gesammelt.
Wenn du dich informieren möchtest, welche ETFs denn eigentlich gut gelaufen sind, findest du hier die 20 besten ETFs des Jahres 2023.
Wenn du einen Welt-ETF für dein Depot suchst, aber noch nicht weißt, welchen du nehmen sollst, kannst du hier herausfinden, welcher zu dir passt.