Smart-Beta-ETFs Welche Faktor-Strategien aktuell gefragt sind

Dieser Artikel richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Bitte melden Sie sich daher einmal kurz an und machen einige berufliche Angaben. Geht ganz schnell und ist selbstverständlich kostenlos.

Sogenannte Smart-Beta- oder Strategie-ETFs machen nur einen kleinen Teil des Marktes börsengehandelter Indexfonds aus. Anbieter bewerben die Produkte als Alternative zu aktiven Fonds und als Beimischung im Portfolio. „Das Ziel von Smart-Beta-ETFs ist es, mehr Rendite oder weniger Schwankung zu erzielen als ein Standard-Index“, sagt Claus Hecher, Leiter Unternehmensentwicklung für die DACH-Region bei BNP Paribas Asset Management. Das sorge für eine breitere Risikostreuung. Für Anleger bedeute das, dass sie „ein widerstandsfähiges Portfolio gegenüber unterschiedlichen Marktbedingungen“ erhalten, meint Bruno Poulin, Gründer und Geschäftsführer des auf Faktor-Strategien spezialisierten ETF-Hauses Ossiam.

Tatsächlich spielen Faktor-ETFs ihre Stärken in unterschiedlichen Marktphasen aus: So waren zuletzt etwa Strategien erfolgreich, die auf den Faktor Qualität, also besonders rentable und gering verschuldete Unternehmen, setzen. In Bärenmärkten fuhren Anleger hingegen in der Vergangenheit mit ETFs gut, die in Aktien mit geringen Schwankungen investieren.

Aktuell sehen die ETF-Anbieter vor allem einen Trend: „Nach der Rally von Technologie- beziehungsweise Growth-Aktien feiern 2021 Value-Titel, also Aktien mit einer günstigen Bewertung, eine Renaissance“, so Claus Hecher von BNP Paribas. Das bestätigt auch Olivier Souliac, ETF-Experte bei der DWS: „In den vergangenen Wochen haben Value-Strategien in der Performance gegenüber anderen Faktor-Strategien deutlich aufgeholt.“ Das komme auch bei den Kunden an. So sei deutlich mehr Geld in entsprechende Produkte geflossen. Auch State Street Global Investors und Invesco beobachten den Trend. Value-ETFs hätten von der stärkeren Erholung von Aktien aus Branchen wie Energie, Industrie, Finanzwirtschaft und Immobilien profitiert, die am Anfang der Pandemie stärker abgestraft wurden, heißt es von Invesco.