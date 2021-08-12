Große Umfrage Welche Finanz-Marken die Menschen begeistern
Die Frage klingt einfach, sagt aber doch eine Menge darüber aus, was Menschen von einem Unternehmen halten. Oder besser noch: von einer Marke eines Unternehmens. Deshalb stellten die Marktforscher von Service-Value eben diese Frage je Marke an eine repräsentative Gruppe (mehr Infos zur Studie hier):
Bitte geben Sie an, welche Unternehmen/Marken Sie persönlich in ihrem Auftritt und Erscheinungsbild begeistern!
Heraus kommt ein Fundus aus mehr als einer Million Urteilen zu 2.198 Unternehmen aus 184 Branchen. Der „Brand Fascination Score“ (etwa: Marken-Faszinationsindex) misst in Prozent, wie viele Befragte begeistert sind. Wobei Service-Value leider nicht sämtliche Marken zu einer kompletten Rangliste sortiert. Meist gibt es einen bis drei Spitzenreiter und nicht mehr, alle Marken mit einem Index unter 50,8 Prozent, die nicht an der Spitze stehen, fallen weg.
Aber die haben wir immerhin nach allem mit Finanzbezug durchsucht und zeigen, was es zu zeigen gibt:
Baufinanzierer
- Interhyp (38,3 Prozent)
Bausparkassen
- LBS (51,6 Prozent)
Depotbanken
- Cap-Trader (56,5 Prozent)
- Flatex (53,2 Prozent)
Direktbanken
- Comdirect (54,9 Prozent)
- ING (54,7 Prozent)
- Consorsbank (51,4 Prozent)
Direktversicherer
- Cosmos-Direkt (58,8 Prozent)
- Huk-24 (56,1 Prozent)
- Europa Versicherung (53,2 Prozent)
Finanzvertriebe
- MLP (35,0 Prozent)
Fondsgesellschaften
- Deka Investments (42,9 Prozent)
Nachhaltigkeitsbanken
- Tomorrow (49,9 Prozent)
Privatbanken
- HSBC (44,5 Prozent)
Versicherer
- Allianz (62,8 Prozent)
- Huk-Coburg (56,2 Prozent)
- ADAC Versicherungen (55,4 Prozent)
Der Vollständigkeit halber sind hier jene drei Marken mit den insgesamt höchsten Werten:
- Amazon (77,2 Prozent)
- Lego(75,4 Prozent)
- Samsung (75,1 Prozent)
Außerdem haben wir noch nach des Deutschen Lieblingskind gesucht, dem Auto. Die populärsten Automarken lauten:
- Mercedes-Benz (67,1 Prozent)
- Audi (66,1 Prozent)
- BMW (64,3 Prozent)