Rating Welche Flottenversicherer Makler überzeugen

Auch in Zeiten, in denen Unternehmen ihre Fuhrparks reduzieren, lohnen sich Flottenversicherungen. Die Policen schützen mit nur einem Vertrag nicht nur den kompletten Fuhrpark, sondern jeden einzelnen Fahrer. Bürokratischer wie zeitlicher Aufwand werden minimiert. Welche Anbieter von Kfz-Flottenversicherungen empfehlenswert sind, hat der Online-Versicherungsmakler Transparent-beraten in einem aktuellen Rating untersucht. Wo stimmen Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenservice? Wo ist der Elektroschutz für E-Fahrzeuge obligatorisch und wo optional? Orientierung an Vema-Umfrage Um die Anbieter miteinander zu vergleichen, orientierte sich Transparent-beraten zum Teil an der Methodik der Maklerbefragung der Genossenschaft Vema. So wurden für die Bewertung der folgenden drei Kriterien die Ergebnisse der Vema-Umfrage zur Kleinflottenversicherung herangezogen. Bewertet wird dabei nach Schulnoten (1 = sehr gut, 6 = schlecht). Service: Bewertet wird die telefonische Erreichbarkeit, generelle Antwortzeit sowie die Policierungszeit des jeweiligen Versicherers. Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung der grundsätzlichen Servicequalität des Versicherers aus Sicht von Versicherungs­maklern.

Bewertet wird die telefonische Erreichbarkeit, generelle Antwortzeit sowie die Policierungszeit des jeweiligen Versicherers. Hierbei handelt es sich um eine Einschätzung der grundsätzlichen Servicequalität des Versicherers aus Sicht von Versicherungs­maklern. Schadenbearbeitung: Bewertet wird die generelle Bereitschaft zur Schadenbearbeitung sowie die Bearbeitungszeit.

Bewertet wird die generelle Bereitschaft zur Schadenbearbeitung sowie die Bearbeitungszeit. Preis-Leistungs-Verhältnis: Bewertet wird das Verhältnis zwischen den Kosten eines Versicherungsschutzes und den gebotenen Leistungen und Deckungen im Schadensfall. Die folgenden Bewertungskriterien wurden von Transparent-beraten aufgestellt: Versicherbare Fahrzeugarten: Bewertet wird, wie viele verschiedene Fahrzeugtypen – sogenannte Wagnisse – überhaupt versicherbar sind. Dazu gehören neben Pkw zum Beispiel auch Lkw, Zugmaschinen und Anhänger.

Bewertet wird, wie viele verschiedene Fahrzeugtypen – sogenannte Wagnisse – überhaupt versicherbar sind. Dazu gehören neben Pkw zum Beispiel auch Lkw, Zugmaschinen und Anhänger. Extra Elektroschutz für E-Fahrzeuge: Bewertet wird hier, ob die Anbieter einen obligatorischen oder optionalen Versicherungsschutz speziell für Risiken eines E-Fahrzeugs anbieten. Dazu gehören zum Beispiel die Absicherung von Diebstahl-, Tierbiss- oder Folgeschäden am Akku, dem Ladekabel oder der mobilen Ladestation sowie Kurzschluss- und Überspannungsschäden bei Gewitter.

Bewertet wird hier, ob die Anbieter einen obligatorischen oder optionalen Versicherungsschutz speziell für Risiken eines E-Fahrzeugs anbieten. Dazu gehören zum Beispiel die Absicherung von Diebstahl-, Tierbiss- oder Folgeschäden am Akku, dem Ladekabel oder der mobilen Ladestation sowie Kurzschluss- und Überspannungsschäden bei Gewitter. Anzahl weicher Tarifmerkmale: Weiche Tarifmerkmale bezeichnen persönliche und individuelle Eigenschaften des Versicherungsnehmers, die die Höhe der Versicherungsprämie beeinflussen können, aber nicht direkt mit dem Fahrzeug selbst zu tun haben. Dazu gehören zum Beispiel der Fahrerkreis, die Kilometerfahrleistung oder auch der Abstellort.

Die Umfrage erfolgte unter Versicherungs­maklern, die Vema-Partner sind. Berücksichtigt wurden allerdings nur neun Anbieter der Kfz-Flotten­versicherung, mit denen Transparent-beraten nach eigener Aussage Erfahrungen gemacht hat. Allen Anbietern ist gemein, dass sie ausschließlich Kleinflotten mit bis zu 20 Fahrzeugen versichern. In diesem Bereich hätte Transparent-beraten auch die meisten Anfragen. „Wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit: Es gibt darüber hinaus weitere Versicherer, die mehrere Firmenwagen absichern, jedoch haben wir uns auf jene Anbieter beschränkt, die zum einen überhaupt mit Versicherungs­maklern zusammenarbeiten und somit vermittelbar sind“, schreiben die Studienautoren.

Übersicht über alle getesteten Versicherer, ihre Tarife sowie die Bewertungen in den jeweiligen Testkriterien. Quelle; tansparent-beraten.de

Ranking-Verzicht bedeutet weniger Kunden-Orientierung

Da die Flotten­versicherung laut Transparent-beraten ein sehr spezifisches und individuelles Versicherungsprodukt ist, sei ein standardisiertes Bewertungssystem mit Testurteilen wie „sehr gut“, „gut“, und so weiter oder einer Platzierung von eins bis zehn nicht anwendbar. Somit gibt es auch keinen Testsieger.

Eine eigenwillige Sichtweise, da diese Zuschreibung sicherlich auch auf anderen Versicherungsprodukte zutrifft, bei den die bekannten Analysehäuser und Ratingagenturen in keinem Fall auf eine Bewertung verzichten würde. Offensichtlich hat Transparent-beraten als Makler das Interesse selbst durch seine Beratungsdienstleistung am Markt für Orientierung zu sorgen und nicht durch ein Rating.

Itzehoer schneidet besonders gut ab

Legt man nur die drei benoteten Einzelergebnisse zugrunde, wäre die Itzehoer mit Abstand Ratingsieger. Transparent-beraten hebt allerdings nur die Spitzenreiter einer separaten Betrachtung der analysierten Kriterien hervor. So dominiert die Itzehoer vor allem in Sachen Service mit der Höchstnote 1,3. Alle anderen Versicherer bewegen sich hier in einem Bereich zwischen 2,0 bis 2,4 deutlich dahinter. In der Schadenbearbeitung erreicht die SV Sachsen die beste Bewertung mit 1,3, gefolgt von der Itzehoer und der Alten Leipziger. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, nehmen sich die neun Anbieter nicht viel: Die Bewertungen bewegen sich hier zwischen 1,7 und 2,0. In diesen Kategorien schneiden laut der Autoren alle neun Kfz-Flotten­versicherung gut bis sehr gut ab.

Wer Elektrofahrzeuge in seiner Flotte hat, wird bei allen Versicherern fündig: Alle geprüften Anbieter haben Leistungs­bausteine extra für den Schutz von Akkus, Ladekabel und Ladestationen. Eine Einschränkung gibt es: Bei der Alten Leipziger, der SV und der SV Sachsen lassen sich diese Tarifbausteine nur optional abschließen. Was die Preisgestaltung betrifft, so berücksichtigen die Allianz, Dialog, Itzehoer und SV Sachsen dafür keine weichen Tarifmerkmale. Bei der HDI spielt neben dem Fahrerkreis und der Fahrleistung sogar der Abstellort eine Rolle. Was die Anzahl versicherbarer Fahrzeugarten angeht, liegt Branchenschwergewicht Allianz mit 16 vorn.