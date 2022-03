In der Grafik Welche Frauen auf Geldscheinen zu sehen sind

In der Grafik

Nicht nur in Führungspositionen sind Frauen signifikant seltener vertreten als Männer. Ein Ungleichgewicht zeigt sich auch in anderen Lebensbereichen, so etwa bei den Abbildungen von Personen des öffentlichen Lebens auf Geldscheinen.

Die schwedische Kreditvergleichsplattform Advisa hat ermittelt, dass gerade einmal 15 Prozent der Geldscheine weltweit Frauen zeigen. Die Auswertung stützt sich auf Daten des Standard Catalogue of World Paper Money. Der Katalog listet internationale Banknoten auf.

Demnach ist unter allen weiblichen Persönlichkeiten, denen Banknoten gewidmet sind, die britische Königin Elizabeth II. am häufigsten vertreten – und das nicht nur in Großbritannien.

Neben Adligen zeigen Banknoten auch Politikerinnen, Künstlerinnen sowie Frauen, die als religiöse Vorbilder wahrgenommen werden oder die sich in öffentlichen Belangen engagiert haben.

Eine Grafik der Datenplattform Visualcapitalist.com listet die Persönlichkeiten auf.

Auf der Internetseite von Visualcapitalist lässt sich nach Ländern und weiblichen Personen, die Geldscheine zieren, filtern.