Die laufenden Kosten eines Fonds fallen jährlich an und sind damit der wichtigste Kostenaspekt eines ETFs. Fondsanbieter fassen sie in der Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, kurz: TER) zusammen. Die TER beinhaltet beispielsweise die Managementgebühr, Kosten für die Depotbank, Wirtschaftsprüfer, Anwälte sowie die Erstellung des Jahresberichts. Die jährlich anfallenden laufenden Kosten werden für jeden Fonds auch in unserer Fonds-Analyse genannt.

Die in der TER enthaltene Managementgebühr, oft auch Verwaltungsvergütung genannt, wird manchmal auch einzeln aufgeführt. Sie wird in Prozentpunkten auf Jahressicht angegeben und liegt je nach Art des Fonds in der Regel zwischen 0 und 0,7 Prozent. Die Verwaltungsvergütung wird anteilig und ratierlich direkt aus dem Fondsvolumen entnommen. Auf diese Weise beeinträchtigt sie die Wertentwicklung des Investmentfonds.

Zur besseren Vergleichbarkeit wird deshalb meist die Netto-Wertentwicklung eines Fonds angegeben, bei der die Verwaltungsvergütung bereits abgezogen ist. Das gilt auch für unsere Fonds-Analyse.