Die Börsenweisheit „Sell in May and go away“, besagt, dass die Aktienmärkte im Sommer in der Regel schlechter abschneiden. Eine Auswertung von Etoro zeigt nun, es gibt auch Branchen, die dem Sommertrend trotzen.

Dafür hat die Social-Investing-Plattform die historische Performance untersucht und dabei die Aktienmärkte und Sektoren identifiziert, die sich während der Sommersaison (Juni bis August) besser gehalten haben, als im restlichen Jahr.

Basierend auf den Daten der vergangenen 45 Jahre weist der Nasdaq-Index die beste durchschnittliche monatliche Performance von 0,77 Prozent während der Sommermonate auf. Auch der HSENG in Hongkong verzeichnet in der Regel eine gute Performance und steigt von Juni bis August um durchschnittlich 0,5 Prozent pro Monat.

Märkte in Italien und Frankreich besonders schwach

Im Gegensatz dazu weisen der italienische MIB mit einer durchschnittlichen Monatsperformance von minus 0,75 Prozent und der französische CAC mit minus 0,15 Prozent im Sommer eher schwache Ergebnisse auf.

Die Daten zeigen auch, welche globalen Aktienmärkte im Sommer im Vergleich zum Rest des Jahres die geringsten Performanceeinbußen verzeichnen. Der Aktienmarkt, der hierbei am besten abschneidet, ist der australische ASX. Während sich der ASX von Juni bis August nur um 0,12 Prozent pro Monat verschlechtert, geht der italienische MIB um minus 0,93 Prozent zurück.

Analyse von Etoro: So schlagen sich einzelne Indizes im Monatsvergleich. © Etoro

„Typischerweise sind die Hochsommermonate für die globalen Aktienmärkte einige der schwächsten des Jahres. Die Geschichte zeigt jedoch, dass sich einige Märkte und Sektoren positiv abheben. Das gilt für die Aktienmärkte in den USA, Kanada und Hongkong, die sich besser behaupten als andere globale Märkte“, kommentiert Ben Laidler von Etoro die Ergebnisse.

Laidler erklärt die Sommersaisonalität mit zwei Hauptfaktoren. Zum einen fehlt das erste Quartal als positiver Katalysator, in dem Unternehmen positive Prognosen für das kommende Jahr abgeben. Zudem positionieren Investoren in den ersten Monaten des Jahres ihre Portfolios neu, was zu einer geringeren Aktivität während des Sommers führt.

Gesundheit- und Tech-Branche trotzen dem Sommertrend

Die Analyse zeigt auch, dass defensive Sektoren wie das Gesundheitswesen im Sommer gefragter sind. Im Durchschnitt erzielten Gesundheitswerte monatlich eine Rendite von 0,73 Prozent im S&P 500 und 0,92 Prozent im FTSE 350. Auch Basiskonsumgüter und der Technologiesektor entwickelten sich in den vergangenen Sommern gut. Dagegen schnitten zyklische Sektoren wie der Energiesektor schlechter ab.

Laidler erklärt diese Präferenzen damit, dass Anleger während der schwächeren Sommermärkte und des geringeren Handelsvolumens defensive Sektoren den riskanteren Sektoren wie Rohstoffen vorziehen. In diesem Sommer könnte sich dieses Muster wiederholen, da die Zinssätze hoch sind und die Wachstumsrisiken zunehmen.

Es sei jedoch wichtig zu beachten, dass kein Jahr dem anderen gleicht: Ein Beispiel dafür sei der Juli des vergangenen Jahres, als der S&P 500 nach einem Rückgang im Juni um 8,8 Prozent den besten Monat des Jahres mit einem Plus von 9,2 Prozent verzeichnete.

Über die Analyse:

Für die durchschnittliche Sommerperformance der 12 ausgewählten großen globalen Aktienindizes wie des FTSE 100 und des Nasdaq Composite hat Etoro die historische monatliche Marktperformance so weit zurück analysiert, wie Daten verfügbar waren. Die Daten stammen von Refinitiv und umfassen im Durchschnitt 45 Jahre pro Index. Für die durchschnittliche Sommerperformance der Sektoren hat Etoro die Daten des S&P 500 bis 1989 und des FTSE 350 bis 2004 ausgewertet. Die Daten wurden von Refinitiv übernommen.