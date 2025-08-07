So viele Frauen haben es in die oberste Führungsebene geschafft

Mehr als jede zweite Dax-Aktie liegt in ausländischen Händen. Das geht aus einer Untersuchung von Ernst & Young (EY) hervor, die die Aktionärsstruktur der 40 Dax-Unternehmen für das Jahr 2024 analysiert hat. Durchschnittlich befinden sich 52,6 Prozent der Aktien in ausländischen Depots – exakt der gleiche Anteil wie im Vorjahr.

Deutsche Investoren halten im Schnitt 33,1 Prozent der Anteile, was einem leichten Rückgang von 0,7 Prozentpunkten gegenüber 2023 entspricht. Bei 14,3 Prozent der Aktien lässt sich nicht eindeutig zuordnen, ob sie deutschen oder ausländischen Investoren gehören.

Qiagen mit höchstem Auslandsanteil

So einheitlich, wie man vermuten könnte, ist das Bild bei der Einzelbetrachtung der 40 Unternehmen allerdings nicht: Denn die Unterschiede sind teilweise erheblich. Bei Qiagen liegt der Anteil ausländischer Investoren bei 93 Prozent – der höchste Wert im Dax. Dahinter folgen Brenntag (88 Prozent), MTU Aero Engines (83 Prozent), Vonovia (80 Prozent) und die Deutsche Börse (80 Prozent).

Bei mindestens 23 der 40 Dax-Konzerne liegt die Mehrheit der Aktien in ausländischen Händen. Nur bei sechs Unternehmen halten deutsche Investoren definitiv mindestens die Hälfte der Anteile: Siemens Healthineers (77 Prozent), Porsche AG (88 Prozent), BMW (52 Prozent), Hannover Rück (57 Prozent), Beiersdorf (69 Prozent) und BASF (51 Prozent).

Diese Einschätzung kommt zustande, da es bei vielen Unternehmen einen Aktienbestand gibt, der sich nicht klar zuordnen lässt.

Den niedrigsten Auslandsanteil weist Siemens Healthineers mit nur 9 Prozent auf. Es folgen die Porsche AG (12 Prozent), Daimler Truck (25 Prozent), Volkswagen (29 Prozent) und Beiersdorf (31 Prozent).

Anteil in- und ausländischer Investoren am Aktienbestand der Dax-Unternehmen 2024 (in Prozent)

Ausland Inland Nicht zuordenbar Qiagen 93 7 - Brenntag 88 12 - MTU Aero Engines 83 9 8 Vonovia 80 10 10 Deutsche Börse 80 20 - Adidas 70 11 19 Siemens 69 27 4 RWE 67 22 11 Commerzbank 65 35 - Zalando 62 15 23 Mercedes-Benz 61 39 - Fresenius Medical Care 61 36 3 Merck 60 7 33 SAP 59 21 20 Allianz 58 42 - E.on 58 42 - Bayer 58 23 20 Munich Re 56 44 - Symrise 56 11 33 Deutsche Bank 54 46 - Fresenius SE 54 43 3 Heidelberg Materials 51 32 17 Deutsche Telekom 50 50 - Continental 50 49 - Infineon 47 6 46 Siemens Energy 47 28 25 Sartorius 47 28 25 DHL Group 45 44 11 Rheinmetall 42 3 55 BASF 42 51 7 Airbus 42 13 45 Porsche SE 37 28 35 Henkel 37 43 20 BMW 36 52 11 Hannover Rück 32 57 11 Beiersdorf 31 69 - Volkswagen 29 46 26 Daimler Trucks 25 38 37 Porsche AG 12 88 - Siemens Healthineers 9 77 14

Rundungsdifferenzen sind möglich; bei Merck wurde lediglich das in Aktien eingeteilte Grundkapital berücksichtigt, nicht der von der E. Merck KG gehaltene Anteile von circa 70 Prozent am Gesamtkapital; die Stammaktien der Porsche SE werden nach derem Wissen mittelbar ausschließlich von Mitgliedern der Familien Porsche und Piech gehalten.

Gemischte Entwicklung im Jahresvergleich

Im Vergleich zu 2023 zeigt sich ein gemischtes Bild: Bei 16 Unternehmen stieg der Anteil ausländischer Aktionäre, während er bei 19 Unternehmen sank. Bei den übrigen blieb er konstant.

Die größten Anstiege verzeichneten Siemens Energy (+20,8 Prozentpunkte), Deutsche Bank (+5,5 Prozentpunkte), Commerzbank (+4,9 Prozentpunkte) und DHL Group (+4,5 Prozentpunkte).

Den stärksten Rückgang gab es bei Zalando (-12,7 Prozentpunkte), Daimler Truck (-8,3 Prozentpunkte), Bayer (-7 Prozentpunkte) und Airbus (-6 Prozentpunkte).

Methodik der Untersuchung

Für die Analyse wertete EY die Berichte der Dax-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024. Zusätzlich wurden Auskünfte der Unternehmen, Daten der Deutschen Börse und von Refinitiv und zum Teil eigene Berechnungen verwendet. Untersucht wurde der Aktienbestand aus Stamm- und Vorzugsaktien, nicht das Gesamtkapital.

EY weist darauf hin, dass bei vielen Unternehmen nicht alle Aktien eindeutig den jeweiligen Kategorien Inland/Ausland zugeordnet werden können. Die genannten Prozentwerte seien daher Mindestangaben und könnten in der Realität höher sein.