Mehr als jede zweite Dax-Aktie liegt in ausländischen Händen. Das geht aus einer Untersuchung von Ernst & Young (EY) hervor, die die Aktionärsstruktur der 40 Dax-Unternehmen für das Jahr 2024 analysiert hat. Durchschnittlich befinden sich 52,6 Prozent der Aktien in ausländischen Depots – exakt der gleiche Anteil wie im Vorjahr.
Deutsche Investoren halten im Schnitt 33,1 Prozent der Anteile, was einem leichten Rückgang von 0,7 Prozentpunkten gegenüber 2023 entspricht. Bei 14,3 Prozent der Aktien lässt sich nicht eindeutig zuordnen, ob sie deutschen oder ausländischen Investoren gehören.
Qiagen mit höchstem Auslandsanteil
So einheitlich, wie man vermuten könnte, ist das Bild bei der Einzelbetrachtung der 40 Unternehmen allerdings nicht: Denn die Unterschiede sind teilweise erheblich. Bei Qiagen liegt der Anteil ausländischer Investoren bei 93 Prozent – der höchste Wert im Dax. Dahinter folgen Brenntag (88 Prozent), MTU Aero Engines (83 Prozent), Vonovia (80 Prozent) und die Deutsche Börse (80 Prozent).
Bei mindestens 23 der 40 Dax-Konzerne liegt die Mehrheit der Aktien in ausländischen Händen. Nur bei sechs Unternehmen halten deutsche Investoren definitiv mindestens die Hälfte der Anteile: Siemens Healthineers (77 Prozent), Porsche AG (88 Prozent), BMW (52 Prozent), Hannover Rück (57 Prozent), Beiersdorf (69 Prozent) und BASF (51 Prozent).
Diese Einschätzung kommt zustande, da es bei vielen Unternehmen einen Aktienbestand gibt, der sich nicht klar zuordnen lässt.
Den niedrigsten Auslandsanteil weist Siemens Healthineers mit nur 9 Prozent auf. Es folgen die Porsche AG (12 Prozent), Daimler Truck (25 Prozent), Volkswagen (29 Prozent) und Beiersdorf (31 Prozent).
Anteil in- und ausländischer Investoren am Aktienbestand der Dax-Unternehmen 2024 (in Prozent)
|Ausland
|Inland
|Nicht zuordenbar
|Qiagen
|93
|7
|-
|Brenntag
|88
|12
|-
|MTU Aero Engines
|83
|9
|8
|Vonovia
|80
|10
|10
|Deutsche Börse
|80
|20
|-
|Adidas
|70
|11
|19
|Siemens
|69
|27
|4
|RWE
|67
|22
|11
|Commerzbank
|65
|35
|-
|Zalando
|62
|15
|23
|Mercedes-Benz
|61
|39
|-
|Fresenius Medical Care
|61
|36
|3
|Merck
|60
|7
|33
|SAP
|59
|21
|20
|Allianz
|58
|42
|-
|E.on
|58
|42
|-
|Bayer
|58
|23
|20
|Munich Re
|56
|44
|-
|Symrise
|56
|11
|33
|Deutsche Bank
|54
|46
|-
|Fresenius SE
|54
|43
|3
|Heidelberg Materials
|51
|32
|17
|Deutsche Telekom
|50
|50
|-
|Continental
|50
|49
|-
|Infineon
|47
|6
|46
|Siemens Energy
|47
|28
|25
|Sartorius
|47
|28
|25
|DHL Group
|45
|44
|11
|Rheinmetall
|42
|3
|55
|BASF
|42
|51
|7
|Airbus
|42
|13
|45
|Porsche SE
|37
|28
|35
|Henkel
|37
|43
|20
|BMW
|36
|52
|11
|Hannover Rück
|32
|57
|11
|Beiersdorf
|31
|69
|-
|Volkswagen
|29
|46
|26
|Daimler Trucks
|25
|38
|37
|Porsche AG
|12
|88
|-
|Siemens Healthineers
|9
|77
|14
Rundungsdifferenzen sind möglich; bei Merck wurde lediglich das in Aktien eingeteilte Grundkapital berücksichtigt, nicht der von der E. Merck KG gehaltene Anteile von circa 70 Prozent am Gesamtkapital; die Stammaktien der Porsche SE werden nach derem Wissen mittelbar ausschließlich von Mitgliedern der Familien Porsche und Piech gehalten.
Gemischte Entwicklung im Jahresvergleich
Im Vergleich zu 2023 zeigt sich ein gemischtes Bild: Bei 16 Unternehmen stieg der Anteil ausländischer Aktionäre, während er bei 19 Unternehmen sank. Bei den übrigen blieb er konstant.
Die größten Anstiege verzeichneten Siemens Energy (+20,8 Prozentpunkte), Deutsche Bank (+5,5 Prozentpunkte), Commerzbank (+4,9 Prozentpunkte) und DHL Group (+4,5 Prozentpunkte).
Den stärksten Rückgang gab es bei Zalando (-12,7 Prozentpunkte), Daimler Truck (-8,3 Prozentpunkte), Bayer (-7 Prozentpunkte) und Airbus (-6 Prozentpunkte).
Methodik der Untersuchung
Für die Analyse wertete EY die Berichte der Dax-Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024. Zusätzlich wurden Auskünfte der Unternehmen, Daten der Deutschen Börse und von Refinitiv und zum Teil eigene Berechnungen verwendet. Untersucht wurde der Aktienbestand aus Stamm- und Vorzugsaktien, nicht das Gesamtkapital.
EY weist darauf hin, dass bei vielen Unternehmen nicht alle Aktien eindeutig den jeweiligen Kategorien Inland/Ausland zugeordnet werden können. Die genannten Prozentwerte seien daher Mindestangaben und könnten in der Realität höher sein.