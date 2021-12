Welche Variante besser ist Index lieber nach Größe oder einfach gleich gewichten?

Angesichts der hohen Gewichte billionenschwerer Konzerne in Aktienindizes sei die Frage gestattet: Sollte man nicht einfach alle Aktien gleichgewichten? Sven Lehmann von HQ Trust hat nachgerechnet, was das bringen würde.

In einem klassischen Aktienindex sind die Mitglieder nach ihrem Börsenwert gewichtet. Meist zählt der frei handelbare, und ein Deckel kommt auch noch ins Spiel, damit Riesenunternehmen nicht im Index ausufern. So weit, so herkömmlich. Nur, was wäre, wenn man jeden Titel gleich gewichten würde? Und wenn man diese Balance regelmäßig wiederherstellte?

Sven Lehmann, Fondsmanager des HQT Global Quality Dividend (ISIN: LU1499563440), hat für den S&P 500 und dessen zehn Branchen seit 1989 zwei Varianten ausgerechnet: Die übliche, marktkapitalisierte und eine gleichgewichtete.

Seine Erkenntnisse:

Auf Sicht von 30 Jahren gibt es kaum einen Performanceunterschied zwischen dem gleichgewichteten und dem marktkapitalisierten S&P 500.

Der marktbreite US-Aktienindex kam seit 1989 auf ein Plus von 10,9 Prozent p.a.. In der gleichgewichteten Variante wären es 10,8 Prozent p.a. gewesen.

Bei den Sektoren fallen die Unterschiede allerdings deutlicher aus: In acht von zehn Branchen wären Anleger mit der gleichgewichteten Variante besser gefahren.

Besonders groß ist auf lange Sicht die Differenz bei den Nicht-Basiskonsumgütern: Sie beträgt stattliche 3,5 Prozentpunkte p.a. zugunsten gleichgewichteter Aktien.

Kurzfristig seien die Unterschiede allerdings sehr hoch, so Lehmann: