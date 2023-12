Audit zu IT-Prozessen im Maklerunternehmen Was Makler von der technischen Zusammenarbeit mit Versicherern erwarten

Wesentliches Ziel bei den Versicherungsunternehmen und MVP-Herstellern war laut der Studienautoren über einen Fragenkatalog zu ermitteln, inwieweit die technische Anbindung an den Versicherungsmakler realisiert ist. Dabei wurden primär die Bipro-Normen als Grundlage verwendet, um den aktuellen Stand der technischen Kommunikation mit den Systemen des Maklers zu ermitteln. Bipro steht für den Verein „Brancheninstitut für Prozessoptimierung“, der Standards der Informationstechnik erarbeitet, um unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen.

Die Studie zeigt, die Bedeutung der MVP-Systeme in den Maklerunternehmen hat zugenommen, 78,7 Prozent sind mit ihrem System zufrieden oder sehr zufrieden. 15,2 Prozent der befragten Makler denken ernsthaft über einen Wechsel nach. Als Hauptgrund werden fehlende Funktionalitäten genannt. Ganz oben auf der Liste der Bedenken der Makler steht die Sorge um die Zukunftsfähigkeit des eigenen Systems beziehungsweise des Herstellers.

DVB-Geschäftsführer Henning Plagemann sagt dazu: „Die Anforderungen der Makler an ihr MVP-System haben sich verändert. Bei der Frage nach einer spürbaren Verbesserung der Arbeitsabläufe wurden in den Kommentaren sehr konkrete Forderungen nach einer vereinfachten Abbildung von Prozessabläufen im System und der Bereitstellung von Schnittstellen gestellt“.

Angeführt wird in diesem Zusammenhang das Beispiel eines teilnehmenden Maklers, der mehrere MVP-Systeme ausprobiert hatte und gleichzeitig mit Systemen einiger Pools arbeitete. Sein Urteil: „Obwohl ich so viele Systeme hatte, war es immer eine Suche nach den Daten des Kunden, da niemand meine Belange als Makler auf dem Schirm hat. Ich wollte immer ein System, wo alle unterschiedlichen Anbindungen unkompliziert eingebunden werden können.“

Thema war auch, ob es in den jeweiligen Maklerunternehmen manuelle Arbeitsabläufe gibt, die nach Meinung der Befragten durch das MVP automatisiert werden sollten. Laut DVB haben 36,4 Prozent der Makler ihre Hausaufgaben gemacht. Sie haben wiederkehrende manuelle Tätigkeiten automatisiert.

28,9 Prozent wissen es nicht. Aus Sicht der Autoren bedeutet das, dass diese Makler so mit manuellen Tätigkeiten beschäftigt sind, dass sie keine Zeit haben, diese zu automatisieren. Das mache betriebswirtschaftlich keinen Sinn und sei auch kein Zeichen von ausgeprägtem Unternehmertum. 34,7 Prozent wissen, dass es Aufgaben gibt, die sie noch nicht umgesetzt haben. Genau bei dieser Gruppe gelte es anzusetzen, um den Stellenwert der Automatisierung zu erhöhen und sie vor allem auch im System umzusetzen.

Frage: Gibt es in Ihrem Unternehmen manuelle Arbeitsabläufe, die Ihrer Meinung nach durch das MVP automatisiert werden sollten?

Nutzung von Kundenportalen und Kunden-Apps noch ausbaufähig

43 Prozent der Makler bieten zur Bereitstellung von Daten, Dokumenten oder Services ein Kundenportal beziehungsweise eine Kunden-App an. Bei den übrigen Maklern ist eine hohe Nutzungsaffinität erkennbar, so die DVB. In jedem Fall sei der Bedarf an Echtzeitprozessen bei Maklern und Endkunden stark ausgeprägt. Weniger als 25 Prozent der Endkunden sind laut Studie nicht an einer Kunden-App oder einem Kundenportal interessiert. Dennoch scheint die Verbreitung ausbaufähig. Ein Makler nannte auch den Grund, warum er seinen Kunden keine Kunden-App anbietet: „Daten werden von Gesellschaften teilweise einmal im Monat geliefert - in der App sind dann alte Daten, die teilweise nicht mehr stimmen“.

Anwendung von der KI in der Datenaufbereitung

Künstliche Intelligenz wiederum ist für die Mehrheit der Makler offenbar eher Chance als Gefahr. 40 Prozent sehen das eigene Geschäftsmodell nicht gefährdet, knapp 38 Prozent sehen eine sinnvolle Unterstützung. Plagemann: „Trotz GDV-Daten und Bipro bleibt das Problem der unstrukturierten Daten, daher dürfte der größte Mehrwert und Nutzen von KI in der Datenaufbereitung liegen“. DVB-Gründer Friedel Rohde ergänzt: „Das wäre der Idealfall, der Makler wird mit guten, aktuellen und korrekten Kunden- und Vertragsdaten versorgt und die KI erledigt das für ihn.“

Auf die Frage nach der Zukunft antworteten 76 Prozent, dass sie weiterhin kontinuierlich Neugeschäft betreiben werden. 24 Prozent planen den Zukauf von Beständen, 15 Prozent befinden sich im „Run-off“ ihres Unternehmens. Auch die Optionen Nachfolge, Bestands- und Unternehmensverkauf sowie Ruhestand wurden abgefragt. Damit hat nah Ansicht der DVB sich ein eigenes Geschäftsfeld eröffnet, denn 23 Prozent der befragten Makler planen die Hinzuziehung eines externen Beraters, 9 Prozent haben dies bereits getan.