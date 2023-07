Waldbrand, Flugausfall, Bahnverspätung Welche Versicherung hilft bei Gepäckschäden und Co.?

Schon seit gut einer Woche lodern auf der griechischen Insel Rhodos die Waldbrände. Betroffen ist vor allem der Südosten der Insel. Als die Brände am Wochenende außer Kontrolle geraten sind, mussten nach Behördenangaben rund 20.000 Menschen – Einheimische wie Touristen – in Sicherheit gebracht werden.

Wie viele Deutsche darunter sind, ist noch unklar. „Auf Rhodos halten sich derzeit insgesamt rund 20.000 deutsche Urlauber von Reiseveranstaltern auf, betroffen von den Evakuierungen ist nur ein kleinerer Teil", teilte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbands (DRV) der Nachrichtenagentur dpa am Samstagabend mit.

Auch auf Korfu sowie in zahlreichen anderen Regionen Griechenlands brennt es nach langer Trockenheit. Auf Korfu wurden in der Nacht zum Montag rund 1.000 Urlauber und Einwohner aus der beliebten Ferienortschaft Nisaki evakuiert.

Da es schnell gehen muss, lassen viele Touristen bei Evakuierungen ihr Gepäck auf dem Hotelzimmer zurück. Andere werden vom Strand oder Pool aus in Sicherheit gebracht – und haben nichts als ihre Badekleidung und Strandtasche mit. Viele können nicht einmal kurz ins Hotelzimmer zurückkehren, um Bargeld, Ausweis und andere wichtige Unterlagen zu holen.

Zehn Kilometer in Badeschuhen

„Unser Gepäck ist im Hotel verbrannt. Wir mussten ohne Gepäck raus. Unser Hotel ist komplett abgebrannt", schildert eine Urlauberin nach Ankunft am Flughafen Hannover-Langenhagen gegenüber dem Online-Portal Tag24.de.

Das Portal berichtet auch von einer Familie, die direkt vom Pool evakuiert wurde. „Wir haben weder Pässe noch Bargeld. Wir mussten alles im Hotel zurücklassen. Wir sind erst mal zehn Kilometer in Badeschuhen am Strand lang gegangen. Es war beängstigend", erzählt das Elternpaar.

Was mit den zurückgelassenen Dokumenten und Gepäckstücken passiert, müsse zwischen den Reiseagenturen und den Hotels geregelt werden, erklärte Christos Pilatakis, ein Hoteldirektor aus der Stadt Lindos, gegenüber der dpa. Er werde die Sachen den Touristen in ihre Heimatländer zurückschicken, sobald die Feuerwehr und die Polizei die Rückkehr des Personals ins Hotel erlauben. Andere Reisende, deren Gepäck verbrannt oder bei Löscharbeiten beschädigt wurde, bleiben wohl auf den Kosten sitzen – es sei denn, sie sind versichert.

GDV rät zur Reisegepäckversicherung

„Auf Reisen ist eine Reisegepäckversicherung sinnvoll“, erklärt der Versichererverband GDV. Man bekomme sie direkt beim Versicherungsunternehmen, im Reisebüro oder bei Online-Reiseanbietern. Die Reisegepäckversicherung schütze das gesamte Reisegepäck der versicherten Person vor Diebstahl, Raub, Transportmittelunfall – und auch vor Elementarereignissen wie Waldbrand, Hochwasser oder ähnliches. „Darüber hinaus ist das Gepäck gegen Verlust und Beschädigung versichert, solange sich das Gepäck im Gewahrsam eines Beförderungsbetriebes befindet, zum Beispiel einer Fluggesellschaft“, so der GDV.

Der Bund der Versicherten (BdV) sieht das indes anders. Denn nach Auffassung der Verbraucherschützer sprechen zwei Aspekte gegen die Reisegepäckversicherung. Welche das sind, erfährst du hier.

Das steht Reisenden bei Flugausfällen zu

Des Weiteren schildert der GDV, was Reisenden bei massiven Flugverspätungen beziehungsweise Ausfällen zusteht. Dabei verweist er auf die Rechte aus der EU-Fluggastrechte-Verordnung. Diese Rechte greifen, wenn der Flug von einer Airline mit Sitz in einem EU-Staat durchgeführt wird und/oder sich der Abflugort innerhalb der EU befindet. Das bedeutet: Ein Flug mit der Lufthansa in die USA fällt somit genauso unter die Fluggastrechte-Verordnung wie ein Flug mit der Fluggesellschaft Emirates von Rom aus.

Passagiere haben laut EU-Fluggastrechte-Verordnung folgende Ansprüche:

die Erstattung des Flugpreises,

ein kostenloser Alternativflug

oder eine Hotelunterbringung.

Außerdem stehen dem Fluggast unter Umständen auch Verpflegung und Erfrischungen zu. Ob er bei Verspätungen eine finanzielle Entschädigung verlangen kann, hängt von der Flugdistanz und der Dauer der Verspätung ab:

drei Stunden Verspätung über eine Entfernung von bis zu 1.500 Kilometern: 250 Euro Entschädigung,

drei Stunden Verspätung oder mehr innerhalb der EU über eine Entfernung von mehr als 1.500 Kilometern und bei allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1.500 und 3.500 Kilometern: 400 Euro Entschädigung,

drei Stunden oder mehr Verspätung über 3.500 Kilometern: 600 Euro Entschädigung

„Die Fluggastrechte greifen nicht, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, wie etwa extreme Wetterbedingungen“, stellt der Verband klar.

Diese Reche haben Bahnreisende

Ähnliches gilt laut GDV auch für Bahnreisende. Am 3. Dezember 2009 trat die Verordnung (EG) Nr. 1371 / 2007 über die Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr in Kraft. Bei einer Zugverspätung ab 60 Minuten im Fernverkehr erhält der Fahrgast 25 Prozent des Fahrpreises der einfachen Fahrt zurück. Hat der Zug zwei Stunden oder mehr Verspätung, erstattet die DB die Hälfte des einfachen Fahrpreises.

„Neu ist: Liegen "außergewöhnliche Umstände" vor, sind Eisenbahnunternehmen laut EU-Verordnung nicht mehr zur Zahlung verpflichtet“, schreibt der GDV. Dazu zählen extreme Witterungsbedingungen, große Naturkatastrophen, Polizeieinsätze am Gleis oder Terrorismus.

Fällt der Zug spät abends bei der Heimreise aus und gibt es keine Verbindungen mehr, muss die Deutsche Bahn dem Reisenden ein anderes Verkehrsmittel oder eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellen. Tut sie das nicht, muss sie unter Umständen die Kosten für ein Taxi übernehmen. Das gelte aber nur im Fernverkehr, betont der Verband. Denn für den Nahverkehr gilt die EU-Fahrgastrechte-Verordnung nicht.

Reiseversicherung zahlt nicht bei Verspätungen und Ausfällen

„Sollte die Deutsche Bahn oder die Fluggesellschaft den Entschädigungsantrag ablehnen, können Sie von Ihrer Rechtsschutzversicherung Gebrauch machen“, rät der GDV. Die Versicherung helfe auch zu klären, ob der Anspruch gerechtfertigt ist. In einem telefonischen Erstgespräch können Versicherte sich anwaltlich beraten lassen.

Darüber hinaus unterstützt die Rechtsschutzversicherung bei Abwicklungsproblemen. Sie bezahlt zum Beispiel einen Anwalt, der eine Beschwerde an das Bahnunternehmen formuliert. Einige Rechtsschutzversicherer bieten auch Möglichkeiten, die Ansprüche digital geltend zu machen.

„Eine Reiseversicherung zahlt bei Verspätungen und Ausfällen nicht, sondern nur, wenn die Reise beispielsweise aufgrund einer unerwarteten schweren Erkrankung nicht angetreten werden kann oder abgebrochen werden muss“, erklärt der Verband.

Kostenloser Rücktritt möglich

Auch wer vor längerem eine Reise in eine der derzeit von den Waldbränden betroffenen Regionen geplant und nun stornieren möchte, kann nicht auf eine Entschädigung seiner Reiserücktrittversicherung hoffen. Allerdings haben Urlauber das Recht, ihre Pauschalreise ohne Gebühren zu stornieren, wenn die Reise durch „unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände“ erheblich beeinträchtigt ist. Der Reiseveranstalter muss in diesem Fall den Reisepreis innerhalb von 14 Tagen erstatten.

Allerdings gilt das nur, wenn die Brände in der Nähe des Urlaubsorts wüten. Hat man hingegen einen Urlaub in einem anderen Teil der Insel, zum Beispiel im Norden geplant, hat man kein Recht auf kostenlose Stornierung und muss auf die Kulanz des Reiseveranstalters hoffen.

Das Gleiche gilt für Reisen, die erst in ein paar Wochen starten. Wer also nach den jüngsten Ereignissen keine Lust mehr hat, im September nach Rhodos zu reisen, wird jetzt nicht ohne Weiteres vom Vertrag zurücktreten können. Denn zur gebuchten Reisezeit kann das Feuer längst gelöscht sein.

