Neue Podcast-Folge mit Carsten Möller Welche Versicherungen junge Menschen wirklich brauchen

Welche Versicherungen sind für Berufsstarter, welche für Familien wichtig? Worauf sollte man beim Abschluss achten? Versicherungsexperte Carsten Möller beantwortet diese Fragen in der aktuellen Folge des Podcasts „Think. Or Sink.“ im Gespräch mit DI-Herausgeber Peter Ehlers.

In „Think. Or Sink.“ spricht Peter Ehlers mit Carsten Möller über die wichtigsten Versicherungen für Berufsstarter und Familien | Foto: Montage: der fonds

Think. Or Sink. ist DER Investment-Talk mit Peter Ehlers, dem Gründer und Herausgeber von DAS INVESTMENT. Regelmäßig spricht Peter mit diversen Fachleuten zu spannenden Themen rund um Finanzen, Märkte und Investments. Gesprächspartner sind bekannte Experten und noch nicht so bekannte, die „Hidden Experts“. Das Ziel dahinter: Nützliches und spannendes Wissen rund um das Thema Finanzen in einfacher Sprache zu vermitteln. Dazu zählen auch immer mal wieder überraschende und unkonventionelle Themen.

Aktuelle Episode: Wie wähle ich die richtigen Versicherungen für mich aus?

Von einer privaten Haftpflichtversicherung haben die meisten schon einmal gehört – aber welche Versicherungen sind darüber hinaus für Berufsstarter und Familien sinnvoll? Was sollte man beim Abschluss beachten? Wo findet man einen guten Versicherungsmakler? In der aktuellen Folge des Podcasts „Think. Or Sink.“ gibt Versicherungsexperte Carsten Möller im Gespräch mit DI-Herausgeber Peter Ehlers Antworten.

„Kohle-Talk“ mit Uli Harmssen

In der Podcast Serie „Kohle-Talk“ spricht Investmentexperte Uli Harmssen mit Volkswirten, Fondsmanagern und anderen Experten über wichtige Entwicklungen und Trends an den Finanz- und Kapitalmärkten. Ziel des Podcasts ist es, komplexe Zusammenhänge in einfachen Worten darzustellen. Es geht darum, wichtiges Wissen zu vermitteln, damit künftige Anlageentscheidungen der Zuhörer nicht von Emotionen bestimmt sind. Denn: „Wer sein Geld nicht von seinen Emotionen trennt, den werden die Emotionen von seinem Geld trennen!“

Aktuelle Episode: Inflation – gekommen, um zu bleiben?

Der Inflationsdruck weltweit ist weiter hoch. Auch in Deutschland machen sich viele Menschen Sorgen, dass ihre Kaufkraft schwindet und sie sich weniger leisten können. Viele Experten glauben, dass die Teuerung auf absehbare Zeit hoch bleiben könnte. In der ersten Episode von „Kohle-Talk“ spricht Fonds-Select Geschäftsführer Uli Harmssen deshalb mit Netfonds-Chefvolkswirt Folker Hellmeyer über das Thema Inflation, alles was damit zusammenhängt und was sich daraus für die Zukunft ableiten lässt.

„She speaks Finance“ mit Christin und Barbara

ETFs, Kryptos oder Altersvorsorge? In Gesprächen unter Freundinnen gehören Geldfragen bislang nicht gerade zu den Top-Themen. Zu Unrecht finden unsere beiden Redakteurinnen Barbara Bocks und Christin Jahns. Mit ihrem Podcast „She speaks Finance“ wollen die beiden zeigen, dass es sich lohnt über Geld zu sprechen. Denn: Gerade für Frauen ist finanzielle Vorsorge besonders wichtig und wenn man sich traut, das Thema einfach mal anzugehen statt es bei guten Vorsätzen zu belassen, kann Investieren sogar richtig Spaß machen!

Aktuelle Episode: Outtakes

In den letzten fünf Monaten ist eine Menge passiert. Christin hat eine neue Wohnung, Barbaras Glaube an die Kryptowelt bleibt ungebrochen und die Rente ist immer noch unsicher. Dennoch schlürfen beide wahrscheinlich gerade Cocktails in ihrem wohlverdienten Urlaub. Die zweite Staffel steht bereits in den Startlöchern. Bis Oktober ist ja nicht mehr so lange. Aber damit keiner Entzugserscheinungen bekommt, gibt es hier die Outtakes der ersten Staffel.

