Sparkonto, Wertpapier und Aktie Welcher Geldanlagen-Typ bin ich?

Immer mehr Banken bieten ihren Kunden in der heutigen Zeit auch nachhaltige Anlagekonzepte an. Bei der Beratung, welche Anlage für Sie geeignet ist, werden daher ökologische, soziale und ethische Kriterien beachtet.

Geldanlage-Typen in der Übersicht

Die Möglichkeiten der Geldanlage sind zahlreich. Die Sparda-Bank München legt viel Wert auf soziale, ökologische und faire Konditionen für ihre Kunden. Zum Portfolio gehören zum Beispiel:

Geldanlagen mit potenziell nachhaltigem Fokus

Fondsvermögensverwaltung VermögenPlus – Anlageentscheidungen und aktives Management wird den Anlagevermögensexperten überlassen, Teilnahme an Ertragschancen internationaler Aktien- und Währungsmärkte bei breiter Risikostreuung

Fondssparplan – Vermögensaufbau ab 25 Euro pro Monat, flexibel, Risikominderung durch Verteilung auf verschiedene Anlagen

Digitale Geldanalagen

Aktiendepot & ETFs – Anlage durch Handel mit Wertpapieren, einfache und moderne Verwaltung durch Online-Depots

MeinInvest – digitaler Anlageassistent als moderne Form der Geldanlage, 24h-Online-Zugriff, für Einsteiger geeignet

Sparen und Vorsorgen

Termingeld mit Nachrangabrede – Anlagebetrag min. 50.000 Euro, feste Laufzeit mit jährlich fester Zinszahlung, hohe Sicherheit mit lukrativer Rendite

Riester-Förderungen (Riesterrente/Wohnriester/etc.) – Form der Altersvorsorge, gefördert durch staatliche Zulagen und Steuervorteile, nicht an Einkommensgrenze gebunden

Arbeitnehmersparzulage – Zulage zum Bausparen oder Aktien-Fondssparen, vermögenswirksame Leistung mit Zuschuss durch Arbeitgeber und/oder Staat

Wohnungsbauprämie – Zusatz vom Staat zum Bausparvertrag, Bausparvertrag muss mit mindestens 50 Euro pro Jahr bespart werden, ab 16 Jahren

Die Auswahl an Anlagekonzepten ist vielfältig und je nach Sparziel können diese besser oder schlechter für Sie geeignet sein.

Legen Sie daher zunächst fest, wie hoch der Anteil Ihres Vermögens ist, den Sie für Ihre Geldanlage nutzen wollen, wie lange Sie auf das angelegte Vermögen verzichten können, was Ihr Sparziel ist und wie hoch das Risiko sein darf, das Sie dabei eingehen möchten.

Falls Sie sich dennoch unsicher sind, welcher Geldanlagen-Typ für Sie und Ihre Ziele am besten geeignet ist, setzen Sie sich mit Ihrem Anlage- oder Vermögensberater in Verbindung und lassen Sie sich zu den verschiedenen Anlagemöglichkeiten beraten. In heutigen Zeiten ist bei vielen Banken wie der Sparda-Bank München auch eine Beratung per Telefon oder digital per Video möglich.