Welcher Versicherer hat die zufriedensten Kunden?

Für die Online-Befragung „Beliebtester Versicherer 2011“ wurden im Februar und März 2011 mehr als 2.000 Kundenmeinungen ausgewertet.Ergebnis: Insgesamt war die Zufriedenheit mit den Versicherern hoch. Die Beurteilung der Produkte und der Freundlichkeit der Versicherungsvermittler fiel dabei am besten aus. Die telefonische Erreichbarkeit sowie die Beratungsqualität könnte indes verbessert werden. Die Kunden bemängelten zudem die Transparenz der Prämien- und Kostenberechnung.Auch die Bearbeitung von Schadensfällen überzeugte. Nur jeder Zehnte war mit der Schadensregulierung unzufrieden.Insgesamt wurden über 50 Anbieter beurteilt. Nach Gesellschaften betrachtet, waren die Kunden der Barmenia mit ihrem Versicherer am zufriedensten. Hier überzeugten die angebotenen Produkte sowie die gute Beratungsqualität vor Ort und am Telefon.Der Münchner Verein auf dem zweiten Rang wurde mit guter Erreichbarkeit und freundlichen Vermittlern verbunden. Für den drittplatzierten Versicherer Debeka nannten die Kunden in erster Linie die Qualität der angebotenen Produkte.Die höchste Kundenzufriedenheit im Schadensfall wies indes die Ergo Direkt auf.