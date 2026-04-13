Wellington Management legt einen marktneutralen Absolute-Return-Aktienfonds im Ucits-Format auf – mit Renditezielen über dem Geldmarktniveau.

„Wir wollen nicht die Ersten sein – wir wollen es richtig machen“

Wellington Management legt den Wellington Absolute Return Global Equity Fund auf. Der täglich handelbare Ucits-Fonds soll laut Firmenangaben Renditen über dem Geldmarktniveau erzielen – unabhängig von der Marktrichtung.



Der Fonds verfolgt einen marktneutralen Ansatz und wird von Steve Gorman, Co-Leiter des Multi-Asset Portfolio Managements, und Veenu Ramchandani, Portfoliomanager, verantwortet. Als Benchmark dient der ICE BofA 3 Month U.S. Treasury Bill Index.

Das Portfolio besteht aus mehreren von Wellington-Managern verwalteten Aktienstrategien; für jede einzelne Allokation werde eine maßgeschneiderte Absicherung vorgenommen. Auf Gesamtportfolioebene sollen strikte Risikovorgaben gelten, um Markt- und Faktorrisiken zu begrenzen.

Der Fonds basiert auf einer Strategie, die Wellington bereits seit 2022 verwaltet. Das verwaltete Vermögen dieser Strategie beläuft sich auf rund 1,4 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, titelspezifisches Alpha in chancenreichen Marktsegmenten zu isolieren und so ein Renditeprofil mit geringer Sensitivität gegenüber den breiteren Aktien- und Anleihemärkten zu erzielen.

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Reaktion auf veränderte Marktbedingungen

Wellington begründet den Launch mit einem Marktumfeld, das von erhöhter Volatilität, instabilen Korrelationen zwischen Anlageklassen und niedrigeren erwarteten Renditen aus traditionellen Beta-Engagements geprägt ist.

„Traditionelle Diversifikation allein reicht für heutige Investoren oft nicht mehr aus“, sagt Scott Geary, Vice Chair und Head of Global Wealth bei Wellington Management.

Luke Stellini, Head of Solutions Production Management bei Wellington, ergänzt: „Mit diesem neuen Fonds reagieren wir auf die Wünsche unserer Kunden. Sie suchen Lösungen, deren Renditen weniger von der Marktrichtung und den allgemeinen Beziehungen zwischen Anlageklassen abhängig sind.“

Zu Wellington Management

Wellington Management verwaltet per 31. Dezember 2025 mehr als 1,3 Billionen US-Dollar und zählt damit zu den weltweit größten unabhängigen Investmentmanagern. Das Unternehmen betreut über 2.500 Kunden in mehr als 60 Ländern, darunter Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen und Family Offices. Es ist als private Partnerschaft strukturiert.

Hier finden Sie ein ausführliches Porträt über Wellingt Management.