Thomas Mucha
Machte den Anfang: Thomas Mucha, geopolitischer Stratege, widmete sich in seinem Vortrag „Are you ready for the new world disorder?“ den Zyklen, in denen es auf geopolitischer Ebene zu Veränderungen kommt und wie mit diesen neuen geopolitischen Themen umgegangen werden sollte. Dabei sprach er unter anderem darüber, wie Staaten sich auf gesellschaftliche Veränderungen durch den Klimawandel einstellen können und sollten. Weitere Punkte waren die Bedeutung von bestimmten Rohstoffen, gerade auch für die US-amerikanische Armee, und künstliche Intelligenz als zentraler Bereich für die nationale Sicherheit