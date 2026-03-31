Es gibt Investoren, die mögen Flughäfen. Nicht weil sie gerne fliegen, sondern weil sie beim Durchschreiten der Terminals automatisch beginnen, die Konzessionseinnahmen des Duty-Free-Ladens zu schätzen. Tom Levering, Portfoliomanager bei Wellington Management in Boston, gehört zu dieser Spezies. Er studiert seine Stromrechnung. Er betrachtet Hochspannungsleitungen als Kunst. Und er hat vor sechzehn Jahren einen Fonds gebaut, , nach eigener Aussage, gegründet von ihm und für sein eigenes Vermögen – weil er keinen besseren Platz dafür kannte.



Infrastruktur galt lange als das Pflichtprogramm unter den Anlageklassen: solide, berechenbar, unspektakulär. Dann kam der Winter 2025/2026. Als KI-Angst die Technologiebewertungen ins Wanken brachte, entdeckte der Markt plötzlich, was Levering nie vergessen hatte: Stromnetze und Gasleitungen können nicht durch ein Softwareupdate überholt werden. Goldman Sachs hatte dafür sogar einen neuen Begriff parat – „Halo“-Aktien, die Abkürzung steht für „heavy asset, low obsolescence“. Levering dürfte das mit der Gelassenheit eines Mannes gelesen haben, dem diese Erkenntnis nicht neu ist.

Wie der Enduring Infrastructure Assets Fonds entstand

Tom Levering, Senior Managing Director bei Wellington Management in Boston, erzählt die Entstehungsgeschichte seines Fonds ohne jedes Marketingvokabular. 2007 zum Partner gewählt, wollte er schlicht ein Vehikel für sein eigenes Geld. „Ich wollte den Großteil meines Vermögens selbst hineinlegen“, sagt er. „Dass Kunden eines Tages Interesse zeigen würden – das war nicht der ursprüngliche Gedanke.“ Aus dieser persönlichen Gleichrichterlogik entstand der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund (ISIN: IE000JMRXFF8), der per Ende Februar ein Volumen von 1,6 Milliarden US-Dollar aufweist.

Sechzehn Jahre lief Leverings Infrastrukturstrategie faktisch ohne Benchmark – erst Ende 2025 fügte Levering auf Kundenanfrage den FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index hinzu. Seine Haltung dazu ist unmissverständlich: „Wenn Sie mich nach der Benchmark fragen, muss ich nachschlagen. Es ist nichts, dem ich Aufmerksamkeit schenke.“ Was zähle, seien absolute Ideen. Der größte Fehler, den ein Infrastrukturfonds begehen könne, bestehe seiner Meinung nach darin, an einem zu groß gewordenen, überteuerten Indexbestandteil festzuhalten – nur um das Tracking-Risiko zu senken. Levering hat das nie getan.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Das Prinzip hinter der Titelauswahl ist ebenso schlicht wie trennscharf: Investiert wird ausschließlich in Unternehmen mit eingeschränktem Wettbewerb, gestützt durch physische Anlagen. „Sind sie ein Oligopol oder ein Monopol?“, fragt Levering. „Dann können wir die Renditen über sehr lange Zeiträume mit hoher Sicherheit einschätzen.“

Rechenzentren fallen deshalb meist durch das Raster – zu viele Anbieter, zu wenig Burggraben. Die Stromleitungen, die in ein Rechenzentrum führen, dagegen schon. Zehn Analysten decken mit Levering nahezu das gesamte globale Universum ab; alle Entscheidungen beginnen mit dem einzelnen Unternehmen, nie mit dem Makrothema.

Wachstum statt Ausschüttung

Wer einen klassischen Infrastrukturfonds sucht – meist mit hohen Dividenden, niedrigem Risiko und ruhigem Gewissen – wird beim Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund nicht vollständig fündig. Levering tauscht bewusst laufende Rendite gegen strukturelles Wachstum. „Wir möchten Anlegern ein attraktives Einkommen bieten – aber nicht das höchste“, sagt er. „Ein Einkommen, das mit der Inflation wächst, plus mehrere hundert Basispunkte darüber.“ Das ist die Zielvorstellung; keine Ausschüttungsmaximierung, sondern Ertragswachstum über Zeit.

Ein Versorger, der hohe Dividenden zahlt, behält für neue Investitionen weniger zurück. Wer stattdessen Cashflows in den Netzausbau oder die Integration erneuerbarer Energien lenkt, hat eine niedrigere Ausschüttungsrendite – dafür deutlich stärkeres Ertrags- und Cashflow-Wachstum. „Wir verzichten bewusst auf etwas laufende Rendite und erhalten im Gegenzug ein Vielfaches an strukturellem Wachstum“, so Levering. Regulierte Versorger seien keine ertragsstabilen Langeweiler, sondern verkannte Wachstumsaktien – für alle, die bereit sind, fünf Jahre oder länger zu warten.

Regulatoren in den USA und Europa spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie haben in den vergangenen zwei Jahren die zulässigen Renditen für Versorger angehoben – nicht aus Großzügigkeit, sondern weil sie verstehen, dass ohne attraktive Kapitalverzinsung keine Netzinvestitionen fließen. In Deutschland, Italien und Großbritannien erlauben die Rahmenwerke zusätzliche Anreize: Wer Kostenbenchmarks schlägt oder günstiger refinanziert als die regulatorisch angesetzte Rate, verdient darüber hinaus. Das klingt nach kleinen Unterschieden; über Jahrzehnte reinvestiert, ist es der Unterschied zwischen Mittelmaß und Outperformance.

Strom als Epizentrum

Levering ist es wichtig, eine Fehlwahrnehmung zu korrigieren: KI habe die Infrastruktur-Investment-These nicht geschaffen – sondern sie beschleunigt. „Wir haben den Fonds vor sechzehn Jahren aufgelegt, bevor wir von KI auch nur gehört hatten“, sagt er. Die treibenden Kräfte – Energiesicherheit, Dekarbonisierung, Elektrifizierung – existierten längst. KI sei „ein Beschleuniger für eine ohnehin schon sehr gute Geschichte“.

Die Zahlen illustrieren die Dimension des Wandels. Eine ChatGPT-Anfrage verbraucht nach Branchen-Schätzungen etwa zehnmal mehr Strom als eine Google-Suche. In Irland nutzten Rechenzentren 2023 mehr Strom als sämtliche städtischen Haushalte zusammen – ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so das Central Statistics Office Irland im Jahr 2024. Weltweit stagnierte der Stromanteil am Energiemix jahrelang bei rund 20 Prozent; die Internationale Energieagentur prognostiziert einen Anstieg auf bis zu 50 Prozent. In den USA ist das jährliche Nachfragewachstum der Versorger von nahezu null auf zwei bis drei Prozent gestiegen – achtmal so viel wie noch vor wenigen Jahren. Das Wachstum typischer US-Versorger habe sich von vier bis fünf auf acht bis zehn Prozent verdoppelt, schätzt Levering.

Die Sektorenverteilung des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund im März 2026 | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Das Jevons-Paradoxon ergänzt das Bild. Vor zwei Jahrhunderten stand in einem Haushalt eine Kerze; mehr Licht war teuer, also gab es wenig davon. Dann wurde elektrisches Licht günstig – und plötzlich hängen in jedem Büro Leuchten an jeder Decke. Nicht weil der Bedarf gleichblieb und nur billiger befriedigt wurde, sondern weil die niedrigeren Kosten den Bedarf erst schufen. So funktioniert es auch mit KI: Effizientere Modelle senken den Preis je Anfrage, was mehr Unternehmen und Branchen dazu bringt, KI überhaupt erst einzusetzen – und den Gesamtstromverbrauch damit weitertreibt, nicht dämpft. Für Anleger in regulierte Netze ist das eine beruhigende Perspektive: Die Nachfrage wächst unabhängig davon, welches KI-Modell gerade vorn liegt.

Deutschland verdient in dieser Betrachtung einen eigenen Absatz. Das Land hat in großem Stil erneuerbare Energien ausgebaut – und dabei den Netzausbau vernachlässigt. Die Folge ist etwas, das Levering als „curtailment“ beschreibt: Windkraft muss immer häufiger abgeschaltet werden, weil die Leitungen fehlen. „Deutschland hat viel Erneuerbare gebaut, aber der Ausbau ist dem Netz ein Stück vorausgeeilt“, erklärt Levering. Das erzwingt nun Investitionen – und schafft Druck auf die Regulierer, höhere Renditen für Netzbetreiber zu genehmigen. Hinzu kommt das 500-Milliarden-Euro-Infrastrukturpaket des Bundes. Unternehmen wie Eon, mit mehr als 4 Prozent Fondsgewicht zweitgrößte Position im Portfolio, dürfte davon direkt profitieren.

Die regionale Gewichtung des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund im März 2026 | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Infrastruktur: Privat trifft Börse

Seit Jahren werben Private-Infrastructure-Fonds mit vermeintlichen Vorzügen: weniger Volatilität, keine tägliche Mark-to-Market-Bewertung, „ruhigeres“ Kapital. Levering ist davon naturgemäß wenig überzeugt. „Die geringe Volatilität ist für mich eine Buchhaltungsillusion“, sagt er. Der Marktwert von Private-Equity-Fonds wird nicht täglich festgestellt. Das schützt nicht vor Verlusten, es verschiebt sie nur in die Zukunft. Der zusätzliche Fremdkapitaleinsatz in privaten Infrastrukturfonds erhöhe das Verlustrisiko bei Bewertungskorrekturen noch.

Interessanter ist die strukturelle Dynamik zwischen beiden Welten. Private Infrastructure hat in den vergangenen Jahren erfolgreich Kapital eingesammelt, leidet aber unter organischem Wachstumsmangel. Die attraktivsten Wachstumschancen stecken mehrheitlich in den börsennotierten Gesellschaften. Das Ergebnis ist eine symbiotische Beziehung: Private Kapitalgeber finanzieren das Wachstum gelisteter Unternehmen – zu günstigeren Konditionen und zu höheren Bewertungen. Börsennotierte Infrastrukturgesellschaften handeln typischerweise beim 1,0- bis 1,5-fachen Buchwert; private Käufer zahlen laut Levering regelmäßig das Zweifache. Für Anleger bedeutet das: Wer die gelisteten Unternehmen zum Buchwert kauft, verkauft potenziell an Private Equity zum Doppelten.

Das Portfolio des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund spiegelt diese Überzeugungen mit 34 Positionen; die zehn größten machen 39,7 Prozent aus. Neben Eon gehören Engie (4,3 Prozent), SSE (4,3 Prozent), National Grid (3,5 Prozent) sowie der US-amerikanische Gasinfrastrukturanbieter Targa Resources (4,6 Prozent) zu den größten Positionen. Rund 60 Prozent des Portfolios entfallen auf den Versorgersektor, 10 bis 15 Prozent auf Midstream-Energie, weitere 10 Prozent auf Datennetzwerke und rund 10 bis 15 Prozent auf Transport.

Zinsrisiken bleiben eine legitime Warnung: Steigen Kapitalkosten unerwartet stark, erhöht das den Diskontierungssatz und bremst die Bewertung. Levering kontert mit dem historischen Befund, dass regulierte Rückflüsse mit Verzögerung nachziehen – der Nettodruck ist kleiner, als Zinsbefürchter annehmen.

Rendite ohne Nervenkitzel

Die Zahlen sprechen zunächst für sich: 22,78 Prozent in einem Jahr, 54,39 Prozent über drei Jahre – gegenüber 16,26 Prozent und 34,27 Prozent im Sektor. Der Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund ist Top 5 unter 35 Infrastrukturfonds weltweit über drei Jahre. Eine Volatilität von 10,23 Prozent, Sharpe Ratio 1,17. Das ist das Versprechen, das Levering einzulösen behauptet: attraktive Renditen, ohne die Nerven zu strapazieren. Laufende Kosten von 1,89 Prozent liegen im oberen Bereich der Kategorie; wer auf Gebührenminimierung setzt, findet günstigere Alternativen. Wer hingegen die historische Nettoperformance gewichtet, findet das Argument schnell entkräftet.

Wer in diesen Fonds passt: langfristig orientierte Anleger, die mit einer moderaten laufenden Rendite zufrieden sind, diese aber mit Inflation – und deutlich darüber – wachsen sehen wollen. Wer primär Ausschüttungsmaximierung sucht, ist anderswo besser aufgehoben. Wer dagegen glaubt, dass die Welt mehr Strom, mehr Leitungen, mehr Netze und mehr Energiesicherheit braucht – und dass diese Nachfrage unabhängig davon besteht, ob der nächste KI-Hype so heiß bleibt wie der letzte –, sitzt bei Levering am richtigen Platz.

Levering hat den Fonds für sich selbst gebaut. Sechzehn Jahre später, in einem März, in dem der Rest des Marktes nach Halo-Aktien sucht, wirkt das wie eine Voraussage. Es war keine. Es war bloß eine konsequente Wette auf das Unspektakuläre: Monopole, Leitungen, Regulierer und viel Geduld.