Wellington Management holt Alex Behm von Hamilton Lane für den Ausbau der Evergreen-Plattform. Er wird Head of Secondaries.

Wellington Management hat Alex Behm zum Head of Secondaries, Venture Growth Evergreen, Private Investing, ernannt. Der Vermögensverwalter, der mehr als 1,3 Billionen US-Dollar verwaltet, baut damit seine Evergreen-Plattform weiter aus.

Behm kommt von Hamilton Lane, wo er als Deal Lead im Sekundärmarktteam das Sourcing und die Verhandlung von Transaktionen zwischen General Partnern, Limited Partnern und Brokern verantwortete. Zuvor arbeitete er bei Butcher's Hill Capital als Analyst. Er bringt über elf Jahre Erfahrung im Bereich Secondaries mit.

In seiner neuen Rolle entwickelt und verwaltet Behm die Investmentkapazitäten im Bereich Sekundärmarkttransaktionen für die Venture-Growth-Evergreen-Plattform. Die Plattform soll verbesserte Liquidität, Vintage-Diversifizierung und Zugänglichkeit bieten – durch direkte, GP-geführte und LP-geführte Secondaries.

Der Sekundärmarkt entwickelt sich weiter, besonders im Late-Stage-Bereich. Das Volumen wird 2025 voraussichtlich 210 Milliarden US-Dollar übersteigen. Wellingtons Private-Investing-Plattform verwaltet per 31. Dezember 2025 ein Vermögen von zehn Milliarden US-Dollar.