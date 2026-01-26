Es ist kurz vor 7.30 Uhr in Boston. Allmählich füllt sich der Saal, der eher an ein Auditorium erinnert als an den Trading Floor einer Großbank. Analysten schalten sich per Video aus London oder Hongkong zu, Portfoliomanager nehmen ihre Plätze ein – manche mit Kaffeebecher, andere mit notizenschweren Mappen. Dann beginnt das „Morning Meeting“ bei Wellington.



Seit 1958, als die vier Gründungsväter Nick Thorndike, Bob Doran, Steve Paine und George Lewis begannen, sich täglich mit Zeitungen und Kaffee zu treffen, ist dieses Meeting der Taktgeber des Hauses. Was damals als intimer Austausch begann, ist heute eine globale Operation: Hunderte Investmentprofis sind zugeschaltet, um Ideen zu debattieren, die für die Portfolios der Kunden relevant sind.

Es gibt keinen „House View“ bei Wellington, keine verordnete Marktmeinung, die von oben herab diktiert wird. Stattdessen herrscht das Prinzip des intellektuellen Marktplatzes: Ein Energieanalyst stellt eine These zur Dekarbonisierung vor, ein Tech-Spezialist hinterfragt Annahmen zum Stromverbrauch von Rechenzentren, ein Makrostratege ordnet die Zinskurve ein. Wer hier eine Meinung hat, muss sie verteidigen können – egal, ob er seit zwanzig Jahren Partner ist oder als junger Analyst gerade von der Universität kommt.

Dieser tägliche Fokus auf das Aufspüren der besten Ideen ist vielleicht der wichtigste Schlüssel, um zu verstehen, warum Wellington anders tickt als die börsennotierten Giganten der Branche.

Blick in das Morning Meeting bei Wellington Management | Bildquelle: Wellington Management

Ein konservativer Revolutionär

Die Geschichte beginnt weit entfernt von dieser Hightech-Arena, in einem deutlich ruhigeren Setting: Philadelphia, 1928. Walter L. Morgan, ein junger Wirtschaftsprüfer, blickt auf die spekulative Euphorie an der Wall Street – und traut ihr nicht. Statt den nächsten reinen Aktienfonds aufzulegen, erfindet er etwas damals Ungewohntes: einen Balanced Fund, der Aktien und Anleihen in einem Portfolio mischt. Sein Ziel ist nicht die maximale Rendite um jeden Preis, sondern Stabilität und Kapitalerhalt.

Dieser Ansatz wird fast sofort auf die ultimative Probe gestellt. Als beim Börsencrash 1929 die Märkte kollabieren, werden viele Modeprodukte der Zeit hinweggefegt. Der Wellington Fund aber überlebt dank seines Anleihenanteils. Der Gedanke, dass ein Fonds die Stürme der Märkte aushalten soll, statt sie zu verstärken, wird zum Gründungsmotiv des Hauses.

In den frühen 1930er-Jahren entsteht die Wellington Management Company, zunächst als nüchterne Verwaltungseinheit dieses Fonds. Aus dem Produkt wird nach und nach eine Firma, aus der Firma ein Haus mit eigener Kultur. Man versteht sich früh als Investor im klassischen Ostküsten-Sinn: konservativ in der Bilanz, progressiv im Denken. Research und Analyse sind kein Beiwerk des Vertriebs, sondern Kern der Identität.

Das vielleicht dramatischste Kapitel folgt in den 1960er- und 1970er-Jahren – und macht Wellington ungewollt zum Geburtshelfer eines der größten Konkurrenten des aktiven Investierens. John C. „Jack“ Bogle, ein junger, ehrgeiziger Manager, steigt auf und treibt eine Fusion mit einer wachstumsorientierten Boutique aus Boston voran. Alte Wellington-Tradition trifft auf aggressive „Whiz Kids“ – der Kulturkonflikt ist programmiert. Als die Märkte 1973/74 einbrechen, bricht auch die fragile neue Struktur auseinander. Bogle verlässt Wellington und gründet daraufhin Vanguard, jenes Haus, das später die Indexfonds-Revolution auslöst.

Ironie der Geschichte: Die Firma, die sich vom späteren Vater des passiven Investierens getrennt hat, wird zu einem ihrer wichtigsten Partner. Bis heute managt Wellington für Vanguard große aktive Mandate – eine symbiotische Beziehung, bei der der eine die skalierbare Fondsplattform und Vertriebsmaschine stellt, der andere Research und aktive Strategien.

Der innere Motor

Der eigentliche Wendepunkt für Wellingtons Selbstverständnis kommt 1979. 29 Partner kaufen das Unternehmen zurück, nehmen es de facto vom Kapitalmarkt und machen es zur privaten Partnerschaft. Kein Aktienkurs mehr, der im Nacken sitzt, keine Quartalskonferenzen mit Analysten, die kurzfristige Effekte einfordern. Stattdessen ein schlichtes, aber wirkungsmächtiges Prinzip:

“ Client first, firm second, self last. Internes Motto von Wellingt Management

Die Eigentümerstruktur zwingt buchstäblich jeden Partner, die langfristige Gesundheit des Hauses und die Interessen der Kunden über eigene Karrierepläne zu stellen.

Die private Partnerschaftsstruktur ist keine bloße rechtliche Formalität. Sie ist der Motor, der einen unverwechselbaren Ansatz für Talente, Forschung und Entscheidungsfindung antreibt. Da das Unternehmen seinen aktiven Partnern gehört, kann es langfristige Kundenerfolge über kurzfristige Aktionärsforderungen stellen. Das fördert eine Eigentümerkultur, die zu einer sehr niedrigen Fluktuation unter den Spitzenkräften führt. Wer Partner bei Wellington wird, bleibt oft bis zum Ruhestand.

Dieses Fundament ermöglicht das, was man intern das integrierte Boutique-Modell nennt: Knapp fünfzig unabhängige Investmentteams agieren mit der unternehmerischen Freiheit einer Boutique – und greifen gleichzeitig auf das gesamte intellektuelle Arsenal der Firma zu: über 800 Investmentprofis, darunter spezialisierte Datenwissenschaftler, Makrostrategen und ESG-Analysten.

Mary Pryshlak (Wellington Management), Malte Dreher (Herausgeber DAS INVESTMENT) und Christoph Fröhlich (Chefredakteur DAS INVESTMENT) in der Wellington-Zentrale in Boston. | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Stärker im Rudel

Mary Pryshlak, Leiterin des Investment-Researchs und ebenfalls Partnerin bei Wellington, beschreibt die interne Atmosphäre als „elektrisierend“, denn am Ende zähle nur eines: Leistung. Das erzwinge eine Kultur, in der Zusammenarbeit „nicht optional, sondern in allem, was wir tun, tief verankert“ sei. Im Research kursiert bis heute ein Bild, das einer ihrer Vorgänger geprägt hat: „Wölfe“ – Menschen mit starker eigener Meinung, die aber im Rudel jagen und wissen, dass sie ohne das Team verhungern würden.

Kooperation ist dabei kein weiches Kulturwort, sondern harte Leistungsbedingung: Wer sich abschottet, verschenkt Ideen; wer nur mitschwimmt, liefert keine Differenzierung. Leistungsbeurteilungen, Beförderungen, Partnerernennungen – alles ist eng mit messbarem Beitrag zur kollektiven Erkenntnis verknüpft. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile: Das ist der Kern der Wellington-Philosophie.

Dazu kommt eine erstaunliche Technologieoffenheit. Wellington betreibt Natural-Language-Processing-Systeme, die Tausende von Unternehmensgesprächen auswerten, und nutzt KI, um Muster in Datenströmen zu erkennen. Ein internes Chat-Tool ermöglicht es Investoren, auf das kollektive Wissen der gesamten Plattform zuzugreifen. All das ersetzt nicht das menschliche Urteil – aber es verschafft, wie Pryshlak betont, Zeit für das Wesentliche: die wirklich wichtigen Fragen zu stellen

Rückkehr der Infrastruktur

Wie dieses Zusammenspiel aus Struktur, Kultur und Technologie in der Praxis aussieht, zeigt ein Blick auf die Produktpalette – vor allem in Europa, wo Wellington lange als „schlafender Riese“ galt. Chefs von Pensionskassen kannten die Bostoner, Privatanleger und viele Vermögensberater hingegen nicht. Das ändert sich seit einigen Jahren. Mit dem Ausbau des Frankfurter Büros, gezielt rekrutierten Vertriebs- und Investmentprofis und einem klar fokussierten Angebot positioniert sich Wellington zunehmend als Partner für Vermögensverwalter, Dachfonds und Plattformen (siehe auch Interview).

Der Global Stewards Fund (ISIN: IE0006ZZZDJ1) etwa ist mehr als ein weiteres Nachhaltigkeitsprodukt. Er steht für die Überzeugung, dass gute Unternehmensführung und langfristig verantwortliches Handeln zentrale Renditetreiber sind. Das Team sucht gezielt Firmen, deren Management bereit ist, sich in den Dialog zu begeben – nicht, um kurzfristig ESG-Scores zu polieren, sondern um über Jahre hinweg Strategie, Kapitalallokation und Kultur zu beeinflussen. Stewardship versteht man hier als aktive Eigentümerrolle, nicht als Checkliste – mit dem Ziel, langfristig Mehrwert für Anleger zu schaffen.

Im Euro-High-Yield-Bereich spielt Wellington seine historische Kernkompetenz aus: tiefe Kreditanalyse. In einem Markt, in dem die Spreizung zwischen guten und schwachen Emittenten enorm ist, setzen die Teams auf mühsame Bilanzarbeit, Reisen zu Managements und den Abgleich von Informationen über Anlageklassen hinweg. Gesucht sind High-Conviction-Ideen mit langfristigem Horizont

Die Kunst des Weglassens

Besonders sichtbar wird Wellingtons Ansatz derzeit in einem Segment, das lange als spröde galt, nun aber im Zentrum vieler Allokationsdebatten steht: Infrastruktur. Mit Strategien wie dem Enduring Infrastructure Assets Fund (ISIN: IE000YTY4DN7) setzt das Haus auf Unternehmen, die vom Umbau der Energieversorgung und von Digitalisierung profitieren – Stromnetzbetreiber, Pipelineanbieter, aber auch Versorger. Die interne Storyline ist klar: Ohne belastbare Netze gibt es keine Energiewende, ohne Strom keine künstliche Intelligenz, ohne Häfen, Straßen und Glasfaser keine funktionierende Volkswirtschaft.

Tom Levering, Portfoliomanager für Infrastruktur, beschreibt das Umfeld pragmatisch: Der Strombedarf wächst, und es brauche verschiedene Energieformen, um Rechenzentren, KI und Energiewende zu versorgen. Speise man mehr erneuerbare Energie ins Netz ein, werde die Versorgung volatiler – das schaffe Chancen für flexible Erzeugung, solange Batterietechnik und Speicher nicht überall ausreichend verfügbar seien. Wellington agiere dabei benchmark-agnostisch: Ist ein Unternehmen zu hoch verschuldet, wird es unabhängig von Indexgewichtungen gemieden. Diese Freiheit, „Nein“ zu sagen, ist ein zentraler Hebel aktiver Manager.

Dass Wellington die Infrastruktur-Expertise mit Private-Markets-Know-how kombiniert, ist kein Zufall. In Boston betrachtet man die wachsende Verzahnung von börsennotierten und privaten Anlagen als einen der großen Trends der kommenden Dekade. Tech-Analysten sitzen mit Private-Equity-Spezialisten am Tisch, um wechselseitig zu prüfen, was das Geschäftsmodell eines privaten KI-Start-ups über die Bewertung eines börsennotierten Cloud-Anbieters verrät – und umgekehrt. Der Wissensaustausch fließt in öffentliche Fonds, in Private-Equity- und Private-Debt-Strategien sowie in gemeinsame Lösungen mit Partnern wie Vanguard und Blackstone ein.

Auffällig ist dabei, was Wellington nicht tut. Während große Teile der Branche in den ETF-Markt drängen, bleibt das Haus zurückhaltend. Man beobachtet, analysiert, kooperiert mit Anbietern – aber fühlt sich nicht berufen, selbst jede Lücke im Produktregal zu füllen.

Die Überzeugung dahinter ist schlicht: Der Mehrwert von Wellington liegt in der Tiefe des Researchs, in der Breite der Strategien und in der Fähigkeit, Risiken jenseits von Indizes zu denken. Was sich effizient über passive Vehikel abbilden lässt, überlässt man Spezialisten. Die Energie fließt in Bereiche, in denen aktive Entscheidungen einen Unterschied machen.

Vielleicht erklärt gerade diese Beharrlichkeit, warum das Haus trotz aller Wandlungen der Branche kulturell erstaunlich stabil geblieben ist. Noch immer verbringen viele Partner ihr gesamtes Berufsleben bei Wellington. Noch immer gilt die leise, aber konsequent gelebte Maxime, dass man sich seinen guten Ruf über Jahrzehnte erarbeitet – und ihn in einem Marktzyklus verspielen könnte.

Wenn Wellington 2028 seinen hundertsten Geburtstag feiert, wird die Branche wieder anders aussehen: mehr Regulierung, mehr Technologie, andere Wettbewerber. Aber wer die Bostoner kennt, ahnt, dass sie auch dann noch lieber eine gute Idee im Kreis der Kollegen hinterfragen werden, als einer schlechten hinterherzulaufen.

